「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。“今日のごみトリビア”として、プラスチック資源の出し方について注意を促しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】プラ資源は「回収に行く頃には道に散らばっていることがあるので、ほどけないように結んでいてくれると嬉しいです！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは、「他のごみや資源でもそうですが、プラ資源もきっちり結んでくれると助かります！」と投稿。









その理由について、「プラ資源は軽いので、結ばないと風で飛んでしまいます。回収に行く頃には道に散らばっていることがあるので、ほどけないように結んでいてくれると嬉しいです！」と、現場の実情を交えて説明しました。









滝沢さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。



※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】