オードリーの春日俊彰が１１日、テレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」に出演。倹約家としてしられるが、超高額な買い物をしていたことを明かした。

西武ファンの春日は、西武の活躍が楽しみであることから「去年初めて、ベルーナドームのシーズンシートを買いました」と告白。「あの春日がですよ？守銭奴の春日がシーズンシートを２席買いました！」と声を張り上げ、出川哲朗も「ええ！」と驚いた。

出川は「スタッフはピンときてないけど、とにかくすごいこと。とにかく金使わないんだから！一切払わない」と春日の倹約家ぶりを熱弁。春日も「そう。税理士さんも驚いてたよ。シーズンシート買ったんですか？って」と笑って打ち明けた。

春日は昨年は２席だったが「今年は１席増やして３席買った。それぐらい（今年の西武は）楽しみ！」と嬉しそうに話していた。

ＨＰによると、ベルーナドームのシーズンシートはさまざまな価格設定があり、１席１００万円を超えるものから４席で約３００万円のシート、１席４０万円程度のものも。

ちなみに最も安いのは１席２０万９０００円。もしも春日がこの席を購入していたとしても３席なので６０万円超えの買い物となる。