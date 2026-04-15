バリオセキュア<4494.T>は大幅続伸し、年初来高値を更新した。１４日の取引終了後、ＨＥＲＯＺ<4382.T>と株式交換による経営統合を実施すると発表した。ＨＥＲＯＺが完全親会社、バリオが完全子会社となる。６月３０日を効力発生日とし、バリオ１株に対してＨＥＲＯＺ０．９９株を割り当て交付するとしており、株式交換比率をもとに算出される理論株価を意識した買いが集まっている。



バリオは６月２６日付で上場廃止となる。ＨＥＲＯＺによると、２０２２年９月の資本・業務提携以降、親子上場による固有の利益相反構造が具体的なシナジー発揮の障壁になっていた。完全子会社化により意思決定の迅速化・円滑化を実現する。



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出所：MINKABU PRESS