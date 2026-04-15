１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円８２銭前後と前日の午後５時時点に比べ２５銭程度のドル安・円高で推移している。



１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７９銭前後と前日に比べ６５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランが週内にも２回目の協議を開く可能性があると報じられ、「有事のドル買い」が巻き戻される形で一時１５８円６０銭まで軟化した。



この日の東京市場のドル円相場は、「トランプ米大統領は１４日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が２日以内にパキスタンで再開する可能性を示した」と伝えられるなか売り買いが交錯。時間外取引で一進一退となっている米原油先物相場を横目でみながら１５８円台後半で方向感なく推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７９４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８７円３１銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS