マニー<7730.T>が急反発し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算が、売上高１６１億６００万円（前年同期比８．７％増）、営業利益５０億９７００万円（同２２．２％増）、純利益３８億９８００万円（同３２．６％増）となり、従来予想の営業利益４３億円を大きく上回って着地したことが好感されている。



円安環境の継続が海外売上高を押し上げたことに加えて、中国におけるダイヤバーの販売再開やドイツ子会社ＭＭＧの受注増加などデンタル製品が牽引した。また、中国やタイ、インドを中心としたアジア地域でアイレス針関連製品も好調に推移。円安進行により為替差益を計上したことも寄与した。



なお、２６年８月期通期業績予想は、売上高３２８億円（前期比９．４％増）、営業利益９２億円（同１２．３％増）、純利益６４億５０００万円（同３８．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS