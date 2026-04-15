「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、東映アニメーション<4816.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



１５日の東京市場で、東映アニメはしっかり。同社は１４日、Ｇａｕｄｉｙ Ｇｒｏｕｐ（東京都渋谷区）に出資したと発表しており、これが買い予想数上昇につながっているようだ。



Ｇａｕｄｉｙ Ｇｒｏｕｐは、エンタテインメント、テクノロジー、金融が融合したコミュニティ・ＩＤ基盤の構築及び次世代社会インフラの開発を手掛けている企業。同社は出資を通じて、マーケティング力の強化及びファンエンゲージメントの向上に取り組み、よりグローバルな顧客接点の拡充とＩＰ（知的財産）価値の最大化を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS