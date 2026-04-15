開催：2026.4.15

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 2 - 1 [ロイヤルズ]

MLBの試合が15日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとロイヤルズが対戦した。

タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズで試合は開始した。

2回表、8番 カーター・ジェンセン 6球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 DET 0-1 KC

8回裏、ピッチャー ニコラウス・ミアーズがワイルドピッチでタイガース得点 DET 1-1 KC、4番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 2-1 KC

試合は2対1でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのウィル・ベストで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はロイヤルズのニコラウス・ミアーズで、ここまで1勝1敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 10:10:19 更新