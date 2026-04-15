「主将の涙は喜びではなく絶望」49年ぶり降格危機のトッテナム、ソン・フンミン放出後の“大誤算”。韓国紙も憂う名門崩壊の「足音」

サッカーの試合中にチームのキャプテンが涙を流した。感動や喜びの涙ではなく、絶望感から溢れ出たものだった。“49年ぶり降格”の危機に直面しているトッテナムの物語だ。

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4月12日、トッテナムがまたしても敗れた。アウェイで行われたプレミアリーグ第32節、サンダーランドに0-1で敗戦。今年（2026年）に入ってから、未だに一度も勝利を挙げられていない。

その間にリーグ順位は降格圏内の18位まで下落した。この日、後半25分に負傷でピッチを後にしたキャプテン、クリスティアン・ロメロの目からは涙がこぼれ落ちた。

トッテナムの昨シーズン順位は17位と、降格圏のすぐ上の位置だった。ただ、勝ち点差は13ポイントと大きく差を離していた。何より、UEFAヨーロッパリーグで悲願の優勝トロフィーを手にした。

今季開幕前には、移籍市場で選手を売却して4200万ユーロ（日本円＝約78億7061万円）の収益を上げた一方、2億1000万ユーロ（約393億4780万円）を投資して補強に乗り出した。

約10年にわたりチームの攻撃を牽引してきたソン・フンミンと別れを告げ、新たなストライカーの獲得に熱を入れた。期限付き移籍から完全移籍に切り替えたマティス・テルを含め、4人の攻撃陣が新たに加わった。

ソン・フンミン（写真提供＝OSEN）

しかし現状、トッテナムの攻撃陣補強は「落第点」と言わざるを得ない。単純な比較でも、新加入の攻撃陣4人はソン・フンミン1人の影響力には及ばないという評価を受けている。

ソン・フンミンは昨シーズン、トッテナムでリーグ戦30試合に出場して7ゴール10アシストを記録。チーム内でトップクラスの得点関与能力を披露した。

一方、今季加入した攻撃陣4人は、全員の合計スタッツを合わせてようやく昨シーズンのソン・フンミンの記録に並ぶ程度だ。ランダル・コロ・ムアニ（1ゴール1アシスト）、マティス・テル（3ゴール）、モハメド・クドゥス（2ゴール6アシスト）、シャビ・シモンズ（1ゴール4アシスト）の記録を足せば、7ゴール11アシストとなる。

ただし、まだ今シーズンの試合日程は残っているため、4人の記録が伸びる可能性はある。

トッテナムの攻撃陣に生じた穴はソン・フンミンだけではない。これまでチームの主力として2列目を支えてきたジェームズ・マディソンとデヤン・クルゼフスキは、今シーズン1分もピッチに立てていない。

2人は昨シーズン、ともに負傷でシーズンを早々に終えた。それぞれ膝の手術を受けており、今季中の復帰は確約できない状況だ。

つまり、チームは前線で起用できる主軸3枚を同時に失った。一気に多くの要素が入れ替わったトッテナムとしては、苦戦を強いられるのは避けられなかった。

このほかにも、シーズンを通して大小さまざまな負傷が相次いだ。最終ライン、中盤、前線とポジションを問わず負傷者が続出している。降格圏脱出が急務である今現在も、攻撃の要を担うべきクドゥスが離脱中だ。さらに直近の試合では、ロメロが負傷により最後までプレーできなかった。今後の戦線離脱も予想される。

クリスティアン・ロメロ（写真提供＝ロイター／アフロ）

トッテナムは指揮官交代をめぐっても激しい混乱を極めた。開幕前に就任したトーマス・フランク監督は序盤こそ好成績を収めたものの、その後は右肩下がりに失速し、今年2月11日に解任された。不振が長引いたにもかかわらず、解任の決断が遅すぎたという指摘が相次いだ。

フランク氏の後任を務めたイゴール・トゥドール暫定監督も不振から抜け出せず、わずか7試合で父親の逝去を理由に辞任を決意した。新たな船頭を探したトッテナムだったが、運までもが見放した格好だ。

そして最近、新たに指揮官に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督体制も先行きは不透明だ。初陣となった直近のサンダーランド戦で敗北を喫した。

デ・ゼルビ監督はマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督と比較されるほど戦術が高く評価されているが、今のトッテナムの窮状に適した人選なのかは疑問が残る。時間的な猶予がない中で、特有の複雑なビルドアップ体系をチームに浸透させられるのか、懸念が広がっている。

1シーズンに3人の監督が入れ替わり、それぞれのスタイルがバラバラである点も問題視されている。これに伴い、批判の矛先は現在クラブを率いるヨハン・ランゲSDやヴィナイ・ヴェンカテシャムCEOに向けられている。監督交代のプロセスや戦力補強の機会において、ファンの支持を得がたい決断を下し続けたことが、チームを降格圏まで転落させた元凶だとして非難を浴びている。

トッテナムはプレミアリーグにおいて、長年「ビッグ6」の一角に数えられる規模と地位を誇ってきたチームだ。ここ10年の間にプレミアリーグで2位に入るなど上位に君臨し、UEFAチャンピオンズリーグにも数多く参加して決勝の舞台まで経験した。その間、巨大な新スタジアムや最新式のトレーニング施設も整えた。

しかし、49年ぶりに2部へ降格し、すべてが水の泡となるかもしれない瀬戸際に立たされている。

シーズン終了まで残るはわずか6試合。トッテナムはクラブ史上最大の危機を脱することができるのだろうか。

（記事提供＝日曜新聞）