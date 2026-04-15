この記事をまとめると ■踏切をクルマで渡る際は一時停止＆安全確認が基本ルールだ ■警報機が鳴っているかを確認するために「窓を開ける」必要は法律上はない ■踏切を通過するときの安全のカギは音と目視のダブル確認だ

クルマで踏切を通過するときのルールを覚えていますか？

一時停止をして、窓を開けて警報機が鳴っているかを確かめ、発進したときのギヤのまま一気に通過する……と、教習所で教わる踏切の通過方法を覚えていますか。この記事では、踏切の通過方法を改めて解説するとともに、踏切を通過するときに窓を開けなくてもいいというのが本当なのかということも説明します。

教習所で教わる踏切の通過方法とは？

クルマの運転免許を取得する際に通う教習所では、踏切の通過方法についても教えます。教習所で教えられている踏切の通過方法は、次のとおりです。

1.踏切の直前（停止線がある場合は停止線の手前）で一時停止する

2.目視で電車が来ていないか確認するとともに、窓を開けて警報機が鳴っていないか確かめる

3.エンストを防止するため発進したときのギヤのまま一気に通過する

※踏切に信号機がある場合は一時停止する必要はありません

また、踏切を通過する際は、踏切内で停止することがないよう、踏切の先に自分のクルマが入れるスペースがあるか確認する必要があります。もし、踏切内で停止するおそれがある場合（踏切の先が混雑しているときなど）は、踏切内に入らないようにしてください。

これが教習所で教わる基本的な踏切の通過方法です。しかし、インターネットで踏切の通過方法について調べると、「窓を開ける必要はない」といった情報を見かけることがあります。この情報は本当なのでしょうか。

踏切で窓を開けて音を聞く必要がないってホント？

踏切の通過に関する法律は、道路交通法 第33条に定められています。条文は次のとおりです。

【道路交通法 第33条 踏切の通過】

1.車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前（道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前）で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

2.車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。

3.車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなったときは、直ちに非常信号を行う等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

道路交通法には、踏切の通過方法について上記のように記載されています。この条文のなかに「窓を空けなければならない」と明言されている部分はありません。よって、窓は開けなくてもよいといえるでしょう。

ただ、一般的な踏切は、警報機が鳴ってから遮断機が降ります。そのため、電車がくることをいち早く知らせる警報機の音を聞くために、窓を開けるという行為は、踏切の安全を確認する手段のひとつといえるでしょう。

安全確認という観点からも、踏切を通過する際は、電車が来るかどうか目視で確認するのとあわせて、警音器の音を聞くという行為も行っておいたほうがよいといえます。

踏切を通過するときの基本は覚えておいて損はない

踏切の通過方法は、覚えている人もいれば、忘れてしまっている人もいるでしょう。なぜなら、普段生活している場所の近くに踏切がない人もいるからです。

ただ、日常的に踏切を通過する機会がない人でも、外出先で踏切に遭遇する可能性はあります。そのため、踏切の通過方法の基本は覚えておいて損はないといえるでしょう。

この機会に、踏切の通過方法を再確認するだけでなく、外出先で踏切に遭遇したときのために覚えておくことをおすすめします。