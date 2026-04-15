モデルの西山茉希（40）が15日、NHK「あさイチ」（月から金曜前8・15）にゲスト出演し、離婚について語る中で、涙する場面があった。

番組では、女性の人生を見つめる新企画「わたしを生きる」がこの日にスタート。初回のテーマは「離婚後の暮らし」で、西山は、同世代で同じく離婚を経験している作家・金原ひとみ氏（42）、エッセイスト・紫原明子氏（43）とともにトークを展開した。

7年前に離婚し、現在、中学生と小学生の子供を育てている西山は、離婚して予想外だったことについて「バツイチとか、シングルマザーという肩書というのが、仕事上でもそうですけど、名前にセットになって自分のイメージとして強く付くものなんだなと痛感することも多々あったというか、自分が思っている以上にそういう人間として見られる場面というのがあるんだなっていうのは自覚しましたね」と話した。

また、子供についてのトークの中で「私は子供の心とか気持ちとかって、親が代弁できることじゃないと思っていて…」と切り出し、声を震わせながら「両親が離婚して、私もそこで育っていたら、自分が経験したことだから気持ちを分かってあげられたりするかも知れないけど、私は経験したことがないことを（子供に）させている。いまだに（離婚が）子供にとって正解かどうか向き合うとこうなっちゃうし」と話した。

そして、「それを後悔にさせない、後悔しないように今日を進んで未来につなげている過程の時なので、なんか何とも子供のことは語れないですよね」と涙ながらに言い、「本当に彼女（子供）たちには、愛する人と幸せになる図というのも、心の中に当たり前の景色として持っててほしいので、だから自分が正解と言い切ることは違うなと思っていますね」と自身の思いを絞り出した。

西山は2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、16年4月に次女を出産。19年に離婚した。シングルマザーとして子育てに奮闘している。