『ドラフトキング』続編、ムロツヨシ＆宮沢氷魚が未来を見据えるポスター＆新予告解禁
5月15日放送・配信開始となるムロツヨシ主演の連続ドラマW-30『ドラフトキング −BORDER LINE−』より、ポスタービジュアルと予告映像第2弾が解禁された。
【動画】野球人生の“ボーダーライン”に立つ選手たち とスカウトたちの熱き戦い『ドラフトキング−BORDER LINE−』本予告
プロ野球チームのすご腕スカウトを主人公とした物語で、現在も「グランドジャンプ」（集英社）にて連載されているクロマツテツロウの漫画を実写化した本作は、華やかなスポーツの裏側で繰り広げられるスカウトたちの活躍を描いた熱きスポーツビジネスエンターテインメント譚（たん）の第2章。
2023年に放送・配信された前作では、主演のムロツヨシが演じた一見独善的で毒舌家のプロ野球スカウト・郷原眼力（ごうはらオーラ）が、並外れた“眼”を武器に、全国に埋もれた選手たちの人生に寄り添い、彼らの葛藤や苦悩を分かち合う姿が描かれた。今作では、家族や仲間たちに支えられながら、野球人生の“ボーダーライン”に立つ人間たちが、熱く懸命に挑む姿を描く。
ポスタービジュアルでは、プロ野球の舞台のひとつである横浜スタジアムを背に、郷原を演じるムロと、若手ながらも担当選手の初指名に励む・神木良輔役を演じる宮沢氷魚が未来を見据える。球団「横浜ベイゴールズ」でスカウトを務める2人の表情、そして“目”が印象的だ。
そして、郷原と神木が所属するスカウト部の部長・下辺陸夫役のでんでんや、神木のよき相談相手で頼れる存在の大津良介役・上地雄輔。“ハブ”の異名を持つ郷原のライバルであり、天敵でもあるすご腕ベテランスカウト・毒島竜二役の伊武雅刀と、郷原の新たな宿敵として今作から登場する中溝聖治役の三浦貴大。天才高校生投手として注目を集める北畠翔役の木戸大聖に、天性の身体能力を誇る外野手・柳川大也役の佐藤寛太らが顔をのぞかせる。
前作のポスタービジュアルで描かれた昼のスタジアムとは対照的に、ナイターに包まれた誰もいないフィールドは、その静寂が、ドラフトという“一瞬の決断”の重みと緊張感を際立たせている。華やかな表舞台ではなく、その裏側で下される冷静かつ過酷な選択の世界を、スケール感とともに力強く描き、キャッチコピー「未来に輝く星を獲れ。」が、その覚悟を体現したビジュアルとなっている。
予告映像の第2弾は、原作者・クロマツテツロウが描いた珠玉のエピソードの中から、今作の各エピソードをまとめたもの。
連続ドラマW‐30『ドラフトキング −BORDER LINE−』は、WOWOWにて5月15日より毎週金曜23時放送・配信（全10話）。
【動画】野球人生の“ボーダーライン”に立つ選手たち とスカウトたちの熱き戦い『ドラフトキング−BORDER LINE−』本予告
プロ野球チームのすご腕スカウトを主人公とした物語で、現在も「グランドジャンプ」（集英社）にて連載されているクロマツテツロウの漫画を実写化した本作は、華やかなスポーツの裏側で繰り広げられるスカウトたちの活躍を描いた熱きスポーツビジネスエンターテインメント譚（たん）の第2章。
ポスタービジュアルでは、プロ野球の舞台のひとつである横浜スタジアムを背に、郷原を演じるムロと、若手ながらも担当選手の初指名に励む・神木良輔役を演じる宮沢氷魚が未来を見据える。球団「横浜ベイゴールズ」でスカウトを務める2人の表情、そして“目”が印象的だ。
そして、郷原と神木が所属するスカウト部の部長・下辺陸夫役のでんでんや、神木のよき相談相手で頼れる存在の大津良介役・上地雄輔。“ハブ”の異名を持つ郷原のライバルであり、天敵でもあるすご腕ベテランスカウト・毒島竜二役の伊武雅刀と、郷原の新たな宿敵として今作から登場する中溝聖治役の三浦貴大。天才高校生投手として注目を集める北畠翔役の木戸大聖に、天性の身体能力を誇る外野手・柳川大也役の佐藤寛太らが顔をのぞかせる。
前作のポスタービジュアルで描かれた昼のスタジアムとは対照的に、ナイターに包まれた誰もいないフィールドは、その静寂が、ドラフトという“一瞬の決断”の重みと緊張感を際立たせている。華やかな表舞台ではなく、その裏側で下される冷静かつ過酷な選択の世界を、スケール感とともに力強く描き、キャッチコピー「未来に輝く星を獲れ。」が、その覚悟を体現したビジュアルとなっている。
予告映像の第2弾は、原作者・クロマツテツロウが描いた珠玉のエピソードの中から、今作の各エピソードをまとめたもの。
連続ドラマW‐30『ドラフトキング −BORDER LINE−』は、WOWOWにて5月15日より毎週金曜23時放送・配信（全10話）。