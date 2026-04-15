中国のあるカフェがユニークな利用規則を掲げて話題となっている。

14日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国山東省濰坊市青州古城に位置するカフェ「意難平（Yi Nan Ping）」は最近、出入口に大きな案内文を設置した。

「やむを得ない事情により作成した」という説明で始まる告知には、これまで店内で発生した問題事例が詳細に記されている。

室内での喫煙行為、根拠のない否定的なレビュー、ペットをリードなしで放し飼いにする行動などが含まれた。

特に、足の臭いがひどい客が靴を脱ぐこと、椅子の上に足を上げること、池にいる小さなカメを持ち去ることなど、やや異例ともとれる禁止内容も含まれている。

カフェを経営する劉さんは「池に70匹以上いたカメのうち、半分ほどがいなくなった」とし「常連客がプレゼントしてくれたものなので、なおのこと悲しい」と語った。

続けて「一部の訪問客が茶殻やひまわりの種の殻などのゴミを池に捨て、環境を損なう事例もあった」と付け加えた。

いわゆる「偽の上流階級」を狙った内容も目を引く。これは消費を誇示し、裕福なイメージを演出しようとする人々を指すインターネット用語だ。

カフェ側は「一部の客が黒いストッキングやつけまつげ、衣類、化粧品などを店内に捨てていき、他の利用客に迷惑をかけている」とし「偽の上流階級は来ないでほしい。他へ行ってくれ。うちのカフェは（偽の上流階級の）期待を満たすような場所ではない」と伝えた。