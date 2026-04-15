「夢や希望を読者に語るのではなく、『人間とは、所詮こんなもの』と教えてくれた。気がついたら、つげさんの作品を手放せなくなっていました。人間不信に陥り、『この世から消えてしまいたい』と思っていた私に、つげ作品は寄り添ってくれた」

【画像】「乞食になりたい」亡くなる前のつげ義春さん（享年88）

そう熱く語るのは、漫画家のヤマザキマリ氏だ。



ヤマザキマリ氏

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「ねじ式」が大きな評判となり、一大ブームに

3月3日、漫画家のつげ義春が亡くなった。享年88。その訃報に際し、漫画界だけでなく、俳優の竹中直人や佐野史郎、映画監督の筭本晋也など多くの文化人が弔意を表した。

「自伝的作品の『無能の人』など、シュールさと叙情的な暗さを併せ持ったつげの作品は、漫画の枠を超え、映画・演劇など様々な分野に影響を与えました」（漫画雑誌編集者）

1955年、貸本漫画家としてデビューするも、つげはヒット作に恵まれず、水木しげるのアシスタントなどで糊口を凌ぐ。

60年代、雑誌「ガロ」に発表した「チーコ」「李さん一家」などで独特の世界観が注目されると、68年、シュールレアリスム的手法を大胆に取り入れた「ねじ式」が大きな評判となり、一大ブームを巻き起こした。

「漫画だけでなく『アサヒグラフ』などで全国の温泉地を回った紀行文や日記を執筆。また中古カメラ売買に手を出したり、喫茶店の開業を計画したりするなど、漫画から離れていくことになった」（同前）

「乞食になりたい」など厭世的な発言も…

一方、実生活では対人恐怖症に冒され、自殺未遂を起こすなどし、何度も活動休止を重ねた。

そして、87年に発表した「別離」を最後に、新作漫画が世に出ることはなかった。

「その後、つげさんはほとんど表舞台に姿を見せなかった。99年に母親と妻を立て続けに亡くしてからは、一人息子とともに人目を避けて生活し、隠遁生活を送っていた。2017年、親しい編集者のインタビューを受けた際には『乞食になりたい』『早く死んでしまいたい』などと、厭世的な発言を繰り返していました」（同前）

つげからの影響を公言する漫画家

近年、作品の芸術性の高さが評価され、17年に、つげは日本漫画家協会賞大賞を受賞。さらに20年には、フランスの漫画祭で特別栄誉賞を受賞するなど、国際的な評価も高まる一方だった。

そんなつげからの影響を公言する漫画家は多い。

古代ローマの風呂文化をコミカルに描いた「テルマエ・ロマエ」で知られるヤマザキ氏もその1人だ。「師匠と呼びたいくらい大事な存在」だと公言してはばからない。

「初めてつげさんの漫画を読んだのは、イタリアで美術の勉強をしていた19歳の頃。漫画といえば少女漫画や手筭治虫のイメージしかなく、つげ作品は衝撃的でした。漫画というより、安部公房や島尾敏雄といった文学を読むのと同じような感触でした」

イタリアで子供を出産するも極貧生活を送っていたヤマザキ氏は、つげ作品に自らを投影した。

「つげさんの私小説的な作品では、主人公と義父の不仲など、人生の不条理が描かれていた。私も子供時代は家庭環境が不安定で、大人になっても社会に適応できない疎外感から抜け出せず、そんな中つげさんの描くリアリティが救いでした」

ヤマザキ氏は「ダ・ヴィンチやミケランジェロよりも影響を受けた」と語る。

「つげさんがいなかったら、私はおそらく漫画家になっていませんでした。つげさんは、人生を悲観し、絶望しても、生きることと漫画を描くことだけはやめなかった。そんな姿に一生ついて行きますと思っていました。表現者として人生を全うしたつげさんに対し、本当にご苦労さまでしたと言いたい」

「無能の人」とは決して呼べない、稀有な漫画家人生だった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月9日号）