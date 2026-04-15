「身代金を奪われた」――その一手が、すべてを狂わせた。日本犯罪史に刻まれる「吉展ちゃん誘拐殺人事件」。報道協定の締結、犯人の肉声公開、そして2年3ヶ月に及ぶ執念の捜査。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

戦後社会を震撼させた凶行の全貌とは？ 昭和38年に起きた「身代金誘拐事件」の発端を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

消えた吉展ちゃん

1963年（昭和38年）3月31日18時ごろ、東京都台東区入谷378番地（現・同区松が谷3丁目）区立入谷南公園で遊んでいた、建築業経営の村越繁雄さんの長男、吉展ちゃん（当時4歳）が忽然と姿を消した。

当初、繁雄さんは息子が迷子にでもなったのかと思い最寄りの下谷北署に届け出て周辺一帯の捜索が始まったが、翌4月1日、同じ公園で遊んでいた近所の菊雄くん（同8歳）が重大な証言をしたことで、事態は一気に深刻な様相を呈する。

菊雄くんによれば、辺りが暗くなり、そろそろ帰ろうと公衆便所前の水飲み場に来たとき、60センチもあるアメリカ製の水鉄砲を水飲み場にかざし水を入れようとしていた吉展ちゃんを見つけた。吉展ちゃんは大きな鉄砲を持て余してるようで、なかなか水が入らない。

そこで「こっちの方がいいよ」と公衆便所の手洗い場を教え、代わりに水を入れてやろうとしたものの、やはり上手くいかない。あきらめた菊雄くんが水鉄砲を返し家に向かおうとしたところ、背後から若い男の声が聞こえた。

「坊や、何をしてるんだい？ ほう、すごい水鉄砲だな」

身長160センチ程度、グレーのレインコートを着た20代から30代の痩せた男だった。

菊雄くんは特に気に留めることもなく、そのまま帰宅したそうだ。

供述を受け、警察は吉展ちゃんが誘拐された可能性が高いと睨む一方、新聞、テレビ、ラジオは「吉展ちゃんはまだ帰ってこない」「全国から励ましの手紙が」などと連日にわたり報道を続けた。

「50万円を持って来い」

村越家に低い声の男から電話がかかってくるのは、失踪から2日後の4月2日17時48分のことだ。

「新橋駅前の競馬場に50万円（現在の貨幣価値で約620万円）持って来い」

男は日時を告げなかったが、すぐに50万を用意できなかった父親の繁雄さんは札に見せかけた新聞紙の束を風呂敷に入れ、電話が切れてから10数分後には新橋駅西口の場外馬券場に足を運ぶ。その背後には7人の刑事が追尾していた。が、いくら待てども男は現れず、電話の主が犯人かどうかもわからなかった。

ちなみに、金の要求があった時点で警察は身代金目的の営利誘拐と断定、吉展ちゃんの安全を優先し、マスコミに対して報道の自粛を要請、日本で初の「報道協定」が結ばれる。新聞の過熱報道により犯人が追い詰められ被害者を殺害した3年前の雅樹ちゃん誘拐殺人事件の悲劇を繰り返さないためだ。

翌3日17時過ぎ、同じ声の男から電話が入り、「3日以内に子供を返すから金を用意しておけ」と命令。

さらに4日の22時過ぎ、3回目の電話をかけてくる。このとき、受話器を取ったのは吉展ちゃんの母親、豊子さんである。事件が報道されて以降、村越家にはいたずらを含め複数の電話がかかってきていたこともあり、警察の指示で豊子さんは電話の男が本当に犯人かどうか注意しながら会話を始めた。

母親「子供は無事ですか？」

犯人「うーんとね、元気でやっています」

母親「そうですか。声だけでもいいですから聞かせてもらいたいんですけど」

犯人「聞かせるからね。スンブンガミ（新聞紙）に包んでね、用意しといてよ」

母親「お金はね、もう用意してあるんですよ。私、本当にもうどうしたらいいかわからないんですよ」

犯人「だからね、金はどっか一定の場所に置いてもらって…。金を受け取ったらね、お子さんを返すから」

母親「そうですか。その前にね、確実に坊やがいるってことを私に知らせてもらえないと、本当にお金もあげられないんですよ」

犯人「こっから（子供を）表なんか歩けないよ。それができんなら、何も心配しねえんだよ」

母親「でも、確実にお宅ですか？ 間違いないですか？」

犯人「ああ、まつげえねえよ」

逆探知にも成功したが⋯

電話は4分に及び、警察は会話の録音にも成功する。

ただ、逆探知は日本電信電話公社（現NTT）が定めた「通信の守秘義務」により許可されておらず、警視庁の要請により公社が逆探知に協力するのは、それから1ヶ月後のことだ。

◆◆◆

遺体の口元からは植物が生えていたという。そして福島なまりの強い「犯人の正体」は⋯。

〈「遺体の口元から植物が生えていた」4歳少年はなぜ殺された…【戦後最悪の誘拐殺人】驚きの犯人の正体（昭和38年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））