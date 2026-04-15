週末のお出かけにおすすめ！ホテルニューオータニ中国料理 大観苑のチャイニーズアフタヌーンティー
◆週末のお出かけにおすすめ！ホテルニューオータニ中国料理 大観苑のチャイニーズアフタヌーンティー
ホテルニューオータニ（東京）の中国料理「大観苑」に、本格的な点心とスイーツが楽しめるチャイニーズアフタヌーンティーセットが登場。開催は土・日・祝日限定。点心や中華粥、王道スイーツを少しずつ盛り込んだ内容で、ひと味違ったアフタヌーンティーが堪能できる。
甘いものと食事系どちらも楽しみたい人にぴったりなメニューなので、自分へのご褒美だけではなく家族や友人同士のティータイムにも。
熟練の点心師による繊細な点心の数々を少しずつ味わう
せいろで登場するのは、チャイニーズアフタヌーンティーならではの点心。濃厚な味わいの叉焼が包まれた「叉焼入りまんじゅう」や弾力のある海老の食感が楽しい「海老蒸し餃子」、素材の歯ごたえが特徴的な「野菜焼売」など、蒸したての点心たちが勢揃い。
さらに、湯気とともに提供される「枸杞子と干し貝柱入りおかゆ」もおすすめ。高い栄養価の枸杞子（乾燥させた「クコの実」）と、干し貝柱によって深い味わいが堪能できる。食事メニューが豊富に揃っているので、アフタヌーンティーとしてだけでなく、少し遅めのランチにもいかが？
王道のチャイニーズスイーツと中国茶のマリアージュを味わって
アフタヌーンティーに必要不可欠なスイーツは盛り合わせでご用意。中国料理「大観苑」で愛されているスイーツが一同に楽しめるのがうれしいポイント。杏仁の軽やかな香りとメロンの甘さが引き立つ人気の「杏仁プリン」や、香ばしい胡麻の味わいと口に残るもちっとした食感の「胡麻あんきな粉もち」など、王道チャイニーズスイーツが並ぶ。
渋みが出にくく、口当たりがやわらかい「特級阿里山烏龍茶」やすっきりとした味わいの「龍井茶」などからお好みの中国茶を選んで、ゆったりとしたティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
都会の喧騒から離れる、ホテル16階の食空間
会場は、ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン16階の中国料理 大観苑。テーブル間隔にゆとりがあり、視線が気になりにくい配置。大きな窓からは日本庭園や迎賓館を望み、天井高も感じられる。ホテルならではの格調高い店内では、時間そのものに価値を感じられるのでゆったりとしたひとときが過ごすことができる。
ホテルニューオータニ（東京）の中国料理「大観苑」に、本格的な点心とスイーツが楽しめるチャイニーズアフタヌーンティーセットが登場。開催は土・日・祝日限定。点心や中華粥、王道スイーツを少しずつ盛り込んだ内容で、ひと味違ったアフタヌーンティーが堪能できる。
甘いものと食事系どちらも楽しみたい人にぴったりなメニューなので、自分へのご褒美だけではなく家族や友人同士のティータイムにも。
熟練の点心師による繊細な点心の数々を少しずつ味わう
せいろで登場するのは、チャイニーズアフタヌーンティーならではの点心。濃厚な味わいの叉焼が包まれた「叉焼入りまんじゅう」や弾力のある海老の食感が楽しい「海老蒸し餃子」、素材の歯ごたえが特徴的な「野菜焼売」など、蒸したての点心たちが勢揃い。
さらに、湯気とともに提供される「枸杞子と干し貝柱入りおかゆ」もおすすめ。高い栄養価の枸杞子（乾燥させた「クコの実」）と、干し貝柱によって深い味わいが堪能できる。食事メニューが豊富に揃っているので、アフタヌーンティーとしてだけでなく、少し遅めのランチにもいかが？
王道のチャイニーズスイーツと中国茶のマリアージュを味わって
アフタヌーンティーに必要不可欠なスイーツは盛り合わせでご用意。中国料理「大観苑」で愛されているスイーツが一同に楽しめるのがうれしいポイント。杏仁の軽やかな香りとメロンの甘さが引き立つ人気の「杏仁プリン」や、香ばしい胡麻の味わいと口に残るもちっとした食感の「胡麻あんきな粉もち」など、王道チャイニーズスイーツが並ぶ。
渋みが出にくく、口当たりがやわらかい「特級阿里山烏龍茶」やすっきりとした味わいの「龍井茶」などからお好みの中国茶を選んで、ゆったりとしたティータイムを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
都会の喧騒から離れる、ホテル16階の食空間
会場は、ホテルニューオータニ（東京）ザ・メイン16階の中国料理 大観苑。テーブル間隔にゆとりがあり、視線が気になりにくい配置。大きな窓からは日本庭園や迎賓館を望み、天井高も感じられる。ホテルならではの格調高い店内では、時間そのものに価値を感じられるのでゆったりとしたひとときが過ごすことができる。