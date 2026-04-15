山形県南陽市で、きのう発生した火災は、次々と周囲に延焼し住宅など少なくとも９棟が被害に遭う大規模な火事となりました。現場ではけさから実況見分が行われています。

【画像】きょうの火災現場 あまりの現状に驚く（画像7枚）

近くの人は「たき火をしていた」と話していて、今後、火事との因果関係を調べるとみられます。

この火災は、きのう正午すぎに南陽市漆山の住宅で発生したもので、火は瞬く間に近くの家へと燃え移りました。

消防によりますと、火元とみられる家など合わせて７棟が全焼したほか、周辺の建物にも燃え移り、被害は少なくとも９棟に上ることが分かりました。

この火事で、１人が病院に搬送されています。

「たき火をしていた」因果関係は

一夜明けた現場は、複数の住宅の外壁がはがれ落ち、黒焦げになった骨組みがむき出しになるなど、激しく燃え広がった爪痕が残されています。

警察と消防は、きょう午前９時半ごろから実況見分を行っています。ＴＵＹの取材では、近所の人から「現場近くでたき火をしていた」という情報もあり、９棟にも及ぶ大きな被害となった経緯や、出火原因について詳しく調べています。

現場では実況見分が進む（画像）

現場からは「火」の怖さを感じる（画像）