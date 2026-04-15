家だと集中できない日に。作業が進むおすすめレストラン3選！ウェスティン横浜の天空ラウンジやパンケーキが人気のカフェほか
◆家だと集中できない日に。作業が進むおすすめレストラン3選！ウェスティン横浜の天空ラウンジやパンケーキが人気のカフェほか
写真：RoastedCOFFEELABORATORY渋谷神南
いざ取り組もうと思っても、オフィスや家だと集中できず、つい手が止まってしまう…なんてことも。そんなときは、ホテルのレストランやおしゃれなカフェで気分を変えてみては？
そこで「1名で予約可能」「コンセントあり」「2時間以上滞在できる」店舗をご紹介。ウェスティンホテル横浜の最上階ラウンジでパワーチャージしたり、人気のカフェでくつろぎながら作業を進めたり。環境を変えることで、自然と仕事もはかどるはず。
SAKURA 銀座店／ホテルグレイスリー銀座／コンセント付きカウンター席やWi-Fiも完備のホテルレストラン
銀座駅から徒歩3分、GINZA SIXに隣接し、アクセスのよさも魅力のホテルグレイスリー銀座。こちらの3階には、落ち着いた雰囲気のオールデイダイニング「SAKURA 銀座店」が。「オズモールアワード2026」の「おひとりさま予約数年間ランキング」に入賞していて、
ひとり時間を有意義に過ごせる魅力がたくさん。
おひとりさま専用のランチプランでは、コンセント付きのカウンター席を確約。目の前には大きな窓を配し、銀座の街並みを眺めながら開放的な気分に。Wi-Fiも完備されているので、動画を見たり、軽く作業を進めたりするのにも最適。
ランチにはパスタやデザート、ドリンクも付いていて、ひと息つくのにもぴったり。
滞在時間無制限なので、時間を気にせず自分のペースで過ごせる。気分転換しながら思考を巡らせれば、新しいアイデアが生まれるかも。
■カウンター席
大きな窓に面したカウンター席は、街の景色を眺めながら静かに過ごせる特等席。木の質感が心地よく、ほどよい距離感がひとり時間を豊かにしてくれる。各席にはコンセントを備え、仕事や読書にも最適。
店舗名：SAKURA 銀座店／ホテルグレイスリー銀座内
住所：東京都中央区銀座7-10-1 ホテルグレイスリー銀座3F
コンセント付きの席：カウンター席
ロビーラウンジ／ウェスティンホテル横浜／コンセント付きカウンター席×思考がクリアになるロケーション
贅沢気分を味わいながら作業するなら、ウェスティンホテル横浜の最上階・23階に位置する「ロビーラウンジ」へ。開放的な窓の向こうには横浜ならではの景色が広がり、晴れた日には富士山まで望める、思考もクリアになるようなロケーションが魅力。
そんな絶景ラウンジで楽しめるのは、「もっと恋するいちごアフタヌーンティー」。華やかなスイーツやセイボリーが並び、ほどよい気分転換に。
飲み物はフリーフロー。シーズナルティーやクラシックティーなどを片手に、気分に合わせてリフレッシュしながら、心地よく作業に集中できそう。
こちらのプランでは、ひとり利用にぴったりのローカウンターテーブルをリザーブできる。木の温もりに包まれた落ち着いた空間で、コンセントも完備されているから、PC作業や調べものにもおすすめ。景色を眺めてひと息つきつつ、メリハリをつけて作業がはかどるはず。
■カウンター席
ウェスティンホテル横浜の23階。天井高の開放的な空間にカウンター席がある。肩を並べて語らう大人時間やおひとりさま利用など、幅広いシーンにおすすめ。
店舗名：ロビーラウンジ／ウェスティンホテル横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜23F
コンセント付きの席：カウンター席
※相席となる場合がございます
Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南／コーヒーの香りに包まれながらコンセント付きの席で作業に集中！
都会の喧騒を少し離れて、静かに作業に集中したい。そんなときは、渋谷・神南エリアに位置する、人気のカフェ「Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南」を訪れてみて。
ナチュラルなインテリアに囲まれるおしゃれな空間が広がり、1階は焙煎の香りに包まれるテーブルカウンター席、2階にはリラックスできるソファ席が。ひと息つきながらメールを返したり、軽く作業を進めたりと、自分のペースで過ごせるのが魅力。
おひとりさまにおすすめなのが、パンケーキとソフトドリンクがセットになったプラン。パンケーキは、スコーンのような独特の食感がやみつきになる「ビスケットパンケーキ」または、「ソイルティバターキャラメルパンケーキ」の2種からセレクト可能。コーヒーやカフェラテとともに楽しめば、ほどよく気分転換しながら作業もはかどりそう。
ふわっと漂うコーヒーの香りに包まれながら、思考もクリアに。気分を切り替えたい日や、アイデアをまとめたいときにもおすすめの一軒。
■カウンター席
店内中央に配されたカウンター席。それぞれにAC電源（コンセント）が配されているので、PC作業時やモバイルの充電などに活用できる。おひとりさまでの利用におすすめ。
店舗名：Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南
住所：東京都渋谷区神南1-6-3 神南フラッグ1F
コンセント付きの席：カウンター席
写真：RoastedCOFFEELABORATORY渋谷神南
いざ取り組もうと思っても、オフィスや家だと集中できず、つい手が止まってしまう…なんてことも。そんなときは、ホテルのレストランやおしゃれなカフェで気分を変えてみては？
そこで「1名で予約可能」「コンセントあり」「2時間以上滞在できる」店舗をご紹介。ウェスティンホテル横浜の最上階ラウンジでパワーチャージしたり、人気のカフェでくつろぎながら作業を進めたり。環境を変えることで、自然と仕事もはかどるはず。
SAKURA 銀座店／ホテルグレイスリー銀座／コンセント付きカウンター席やWi-Fiも完備のホテルレストラン
銀座駅から徒歩3分、GINZA SIXに隣接し、アクセスのよさも魅力のホテルグレイスリー銀座。こちらの3階には、落ち着いた雰囲気のオールデイダイニング「SAKURA 銀座店」が。「オズモールアワード2026」の「おひとりさま予約数年間ランキング」に入賞していて、
ひとり時間を有意義に過ごせる魅力がたくさん。
おひとりさま専用のランチプランでは、コンセント付きのカウンター席を確約。目の前には大きな窓を配し、銀座の街並みを眺めながら開放的な気分に。Wi-Fiも完備されているので、動画を見たり、軽く作業を進めたりするのにも最適。
ランチにはパスタやデザート、ドリンクも付いていて、ひと息つくのにもぴったり。
滞在時間無制限なので、時間を気にせず自分のペースで過ごせる。気分転換しながら思考を巡らせれば、新しいアイデアが生まれるかも。
■カウンター席
大きな窓に面したカウンター席は、街の景色を眺めながら静かに過ごせる特等席。木の質感が心地よく、ほどよい距離感がひとり時間を豊かにしてくれる。各席にはコンセントを備え、仕事や読書にも最適。
店舗名：SAKURA 銀座店／ホテルグレイスリー銀座内
住所：東京都中央区銀座7-10-1 ホテルグレイスリー銀座3F
コンセント付きの席：カウンター席
ロビーラウンジ／ウェスティンホテル横浜／コンセント付きカウンター席×思考がクリアになるロケーション
贅沢気分を味わいながら作業するなら、ウェスティンホテル横浜の最上階・23階に位置する「ロビーラウンジ」へ。開放的な窓の向こうには横浜ならではの景色が広がり、晴れた日には富士山まで望める、思考もクリアになるようなロケーションが魅力。
そんな絶景ラウンジで楽しめるのは、「もっと恋するいちごアフタヌーンティー」。華やかなスイーツやセイボリーが並び、ほどよい気分転換に。
飲み物はフリーフロー。シーズナルティーやクラシックティーなどを片手に、気分に合わせてリフレッシュしながら、心地よく作業に集中できそう。
こちらのプランでは、ひとり利用にぴったりのローカウンターテーブルをリザーブできる。木の温もりに包まれた落ち着いた空間で、コンセントも完備されているから、PC作業や調べものにもおすすめ。景色を眺めてひと息つきつつ、メリハリをつけて作業がはかどるはず。
■カウンター席
ウェスティンホテル横浜の23階。天井高の開放的な空間にカウンター席がある。肩を並べて語らう大人時間やおひとりさま利用など、幅広いシーンにおすすめ。
店舗名：ロビーラウンジ／ウェスティンホテル横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8 ウェスティンホテル横浜23F
コンセント付きの席：カウンター席
※相席となる場合がございます
Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南／コーヒーの香りに包まれながらコンセント付きの席で作業に集中！
都会の喧騒を少し離れて、静かに作業に集中したい。そんなときは、渋谷・神南エリアに位置する、人気のカフェ「Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南」を訪れてみて。
ナチュラルなインテリアに囲まれるおしゃれな空間が広がり、1階は焙煎の香りに包まれるテーブルカウンター席、2階にはリラックスできるソファ席が。ひと息つきながらメールを返したり、軽く作業を進めたりと、自分のペースで過ごせるのが魅力。
おひとりさまにおすすめなのが、パンケーキとソフトドリンクがセットになったプラン。パンケーキは、スコーンのような独特の食感がやみつきになる「ビスケットパンケーキ」または、「ソイルティバターキャラメルパンケーキ」の2種からセレクト可能。コーヒーやカフェラテとともに楽しめば、ほどよく気分転換しながら作業もはかどりそう。
ふわっと漂うコーヒーの香りに包まれながら、思考もクリアに。気分を切り替えたい日や、アイデアをまとめたいときにもおすすめの一軒。
■カウンター席
店内中央に配されたカウンター席。それぞれにAC電源（コンセント）が配されているので、PC作業時やモバイルの充電などに活用できる。おひとりさまでの利用におすすめ。
店舗名：Roasted COFFEE LABORATORY 渋谷神南
住所：東京都渋谷区神南1-6-3 神南フラッグ1F
コンセント付きの席：カウンター席