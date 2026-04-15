なでしこジャパン、DF高橋はなの離脱を発表…追加の選手招集はなし

日本サッカー協会（JFA）は15日、なでしこジャパン（日本女子代表）から選手の離脱を発表した。



発表によると、アメリカ女子代表との国際親善試合に臨んでいるなでしこジャパンにおいて、DF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）がコンディション不良のため離脱することになったという。なお、同選手に代わる追加の選手招集はないことも伝えられている。



アメリカ遠征中のなでしこジャパンはアメリカ女子代表と3連戦を戦っており、11日に行われた初戦は1−2で敗れ、高橋は同試合にフル出場していた。次戦は14日（日本時間15日11時キックオフ）に行われ、3戦目は17日（日本時間18日10時キックオフ）に予定されている。