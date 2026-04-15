死体遺棄の疑いで家宅捜索

京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が遺体で見つかったことを受け、警察はきょう、男児宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。

【写真を見る】【速報】京都・南丹市 遺体発見を受け今朝から男児宅を家宅捜索 京都府警

現場にはけさ7時すぎに警察が集まり、その後敷地などへ入っていきました。

13日に山林で安達結希さんの遺体が見つかる

京都府南丹市園部町の11歳の小学生、安達結希さんは13日、南丹市の山林で遺体で見つかりました。





死因は不詳 死亡したのは3月下旬ごろか

安達さんは3月23日、父親が学校そばの駐車場まで送り届けたとされ、その後、行方が分からなくなっていることが分かりました。

連日、警察などが行方を捜していて、13日、小学校から南西に約2km離れた山林で、安達さんの遺体が見つかりました。遺体は靴を履いていなかったものの、靴下は履いていたということです



司法解剖の結果、死因は不詳で、死亡したのは3月下旬ごろとみられています。

落ち葉などかかっておらず 埋められたような形跡なし

警察によりますと、発見された遺体は仰向けで倒れていて、落ち葉などはかかっておらず、埋められた形跡はなかったということです。

服装は、濃い紺色のフリースにベージュの長ズボンで、フリースの下には、84のロゴが入った灰色のトレーナーを着用していたということです。

安達さんの友人「やさしくて素直な子」

学校などによりますと、安達さんは3月23日に父親が学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなったとされています。

安達さんの友人は「児童クラブで会って最初にゆきくんから話しかけてくれて友だちになった。やさしくて素直な子」と話しています。

遺体発見の一報に地元戸惑い

発見現場近くに住む男性（60代）は、先週土曜日に付近を山菜採りのため訪れていたと話します。

「全く気付かなかった。土曜日、私あのあたりで山菜を採っていた。しばらく5分くらい山菜を探していたが、においとか変化、おかしいというのは一切感じなかった。土曜に私がいたタイミングは（何も）なかったものだと思いたい」

この男性の父親は、発見当日の月曜午前中も、犬の散歩のため付近を通っていたといいます。

「猟犬の血をひいている犬で、鹿とかを見たらつっかかっていくが、何も反応しないでいつも通りだった。今日の午前中には、もしかすると遺体があったかもしれないが、そのときはにおいや異変は感じなかった」というのです。

よく知る場所で突然の遺体発見の報に、住民らは戸惑っていました。

「児童の心の安定を最優先」

遺体が見つかったことを受けて、14日男子児童が通っていた小学校は、子どもたちへの影響を考え、きょう臨時休校としました。

学校からの緊急連絡では、「児童の心の安定を最優先」に考えて、家庭で見守るよう連絡しています。

また保護者らに対しても「憶測や噂話をお子様の前でされないよう、切にお願い申し上げます」としています。