ILLIT、『Bubee』韓国語バージョンをサプライズリリース！OST界を席巻中…日韓での活躍に注目

ILLIT（アイリット）がOST界のトップアーティストとして浮上した。

音源チャートでも注目を集め、作品の話題性を牽引するブルーチップとして脚光を浴びている。

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ILLITは、4月6日にJapan 3rd Digital Single 『Bubee』をリリースし、その韓国語バージョンを4月13日にサプライズリリースした。

日本語バージョンは、放送中のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌に起用され、アニメと音楽ファンの両方を同時に魅了している。

ILLITは所属レーベルBELIFT LABを通じて「さわやかな魅力の『Bubee』を韓国語バージョンでもお届けできて嬉しい」と語り、「レコーディング時に、原曲のはじけるような雰囲気を残せるよう努めた」とコメントした。さらに、「かわいらしい歌詞に集中して聴くと、『魔法少女』になったような気分を味わえると思う」と魅力を伝えた。

（P）＆（C）BELIFT LAB Inc.

この曲は6日に公開されると同時に「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」（4月6日付）で上位圏に入り、AWAミュージックのリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得した。別途ミュージックビデオやプロモーションコンテンツを用いず、音楽だけで得た成績だ。

ILLITのOSTパワーはすでに昨年証明された。映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌として制作されたILLITの初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』は、日本の主要チャートで長期ヒットに成功し、「第67回 輝く！ 日本レコード大賞」で、海外アーティストの楽曲の中で唯一「優秀作品賞」を受賞するという快挙を成し遂げた。

海外ファンからの熱烈な要望に応えて、韓国語バージョンの音源がリリースされただけでなく、音楽番組での活動まで続いた。

それだけではない。国内外を問わず、さまざまなOSTのラブコールがILLITに殺到している。TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニング主題歌『Sunday Morning』や『ポケットモンスター : メガボルテージ』のエンディングテーマ曲『Secret Quest』など、グローバルアニメの声として活躍した。

また、メンバーのYUNAHとMINJUはKBS 2TVドラマ『ラストサマー 初恋の再生』の、WONHEEはSBSドラマ『四季の春〜恋めぐる僕らの季節〜』のOSTを務めるなど、作品の没入感を高めた。

（P）＆（C）BELIFT LAB Inc.

ILLITが注目される理由は、彼女たち特有のトレンディな感性と澄んだ音色にある。主に10代・20代が熱狂する青春ロマンス映画やドラマ、そしてポップなアニメーションにおいて、彼女たちの声が作品の雰囲気を最大限に引き立てていると評価されている。

堅実なグローバルファン層と大衆性を兼ね備えたチームである点も、魅力的な要素として挙げられる。ILLITはアルバム以外の活動でも幅広いスペクトラムを示し、ポジティブなシナジーを生み出している。

ILLITは、４月30日にリリースされる4th Mini Album『MAMIHLAPINATAPAI』（マミラピナタパイ）を通じて、異なる魅力を披露する予定だ。このアルバムは、相手との関係が深まる中で生まれる様々な感情の中で、率直な「自分」の内面に集中し、複雑な感情さえも楽しむILLITの物語が描かれている。

４月14日 20時には「FREE RIDER」バージョンのコンセプトフォトを披露し、カムバックへの期待感を高めている。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。