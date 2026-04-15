【山田美保子のミホコは見ていた！】

１３日、「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）でマツコ・デラックスが復帰。２月９日、同番組に入院先より電話出演してから９週ぶりの生登場だった。

その間、マツコの席を守っていたのは旧知の女装家らや金曜ＭＣでもあるミッツ・マングローブだったが、番組ファンはトレーダーの若林史江氏とのコンビ復活を心待ちに。そのため、同日、氏がマツコとの２ショットと共に「来週もちゃんと出演してくれますよーにｗｗｗｗ」とポストしたＸには１万４０００以上の「いいね」が付いた。

代役と言えば、１０日、大久保佳代子とタイムマシーン３号をスタジオに招いたのは「マツコ＆有吉かりそめ天国」（テレビ朝日系）だ。そして代役を置かず、マツコの席に大きな達磨を座らせていたのは「月曜からよふかし」（日本テレビ系）。「週刊さんまとマツコ」や「マツコの知らない世界」（共にＴＢＳ系）はリピートを駆使しながらマツコの帰りを待っていた。

なので空白を感じることはほとんどなかったが、改めてマツコがテレビに絶対に必要な人なのだということがわかった。

歯に衣着せぬ物言いが真骨頂であることは周知の事実だが、その全てに愛があり、間や緩急の使い分けもパーフェクト。素顔のマツコは礼儀正しくて上下関係を重んじていて、本当に人のことをよく見ている。また、裏方スタッフの名前をキッチリ憶えていて彼らの一挙手一投足に愛あるツッコミをマメに入れるのだ。

ツッコミと言えば、女性リポーターらを「ババア」と呼びながら爆笑トークを展開するＣＭイベントへの完全復帰を期待しているのは広告界だ。

演者になる前から“視聴者のプロ”だったので各番組の特徴を熟知していて、自身の立ち位置や役割をシミュレーション。だからこそ多くの視聴者から愛される振る舞いができているのだ。

筆者は２３年前、「週刊女性」で連載されていたコラム「マツコの部屋」時代からの大ファンで、それをラジオで話したところ、便箋３枚にギッシリ綴られた丁寧な礼状が届き、驚いた経験がある。

その後も放送作家として、ライターとして、様々なオファーをしたものだが、都度、律儀に対応してくれたし、断られた際も、その理由が心から納得できるものだった。

「５時夢」では「本当に働きたくないんですけど。すみません」と正直に語っていたマツコだったが、すみません、テレビ関係者を代表して言わせてもらう。「お願いだから、もう少し働いてください」