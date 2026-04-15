光泉カトリック高（滋賀県草津市）アイスホッケー部の男子生徒が昨年６月、県外で練習試合中に頸髄（けいずい）損傷のけがを負ったことが同高への取材で分かった。

生徒は自力で歩けなかったが、学校側は救急車を呼ばず滋賀まで連れ帰ったという。

同高によると、昨年６月下旬、当時３年の男子生徒が神戸市内での練習試合中に首の痛みや手に力が入りにくい、しびれなどの症状を訴えた。プレー中に相手やフェンスと接触する場面があったという。

休ませて様子を見ていたが、意識はあり会話もできたため、引率の顧問やコーチらは軽い脳しんとうと判断。保護者に連絡した上で、別の生徒がおぶってバスに乗せ、床に寝かせて帰路に就いた。

滋賀に戻り、生徒は保護者が呼んだ救急車で搬送され、頸髄損傷と診断された。入院やリハビリのため、２学期はほとんど通学できなかったという。

同高の危機管理マニュアルでは、頭を強打した可能性がある場合は救急車を呼ぶと明記されていたという。この事態を受け、同高はマニュアルを見直し、頭や首への衝撃があった場合の対応を教員らに周知した。

生徒は卒業し、日常生活が送れるようになっているというが、保護者は詳しい調査を求めている。同高は「現地で救急車を呼ぶべきだった。学校管理下の事故で、生徒や保護者に申し訳ない。調査の求めには寄り添って対応する」としている。