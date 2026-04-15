鮮やかなイエローを纏った特別仕様車も設定された「BRZ」の北米仕様

2025年9月24日、スバルの米国法人は、スポーツカー「BRZ」の2026年モデルを発表し、その詳細な仕様と価格を公表しました。

今回の年次改良では、新たなカラーリングを纏った限定モデルが設定されるとともに、グレード構成の最適化が図られています。

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BRZは、スバルとトヨタが共同開発したFR（後輪駆動）レイアウトのピュアスポーツカーです。水平対向エンジンと後輪駆動の組み合わせによるダイレクトなハンドリングを最大の特徴とし、2012年に初代モデルが誕生しました。

低い位置にエンジンを搭載することで実現した世界トップクラスの低重心設計により、スポーツ走行を愉しむ層から厚い支持を受けています。軽量かつコンパクトなボディを活かした高い運動性能を誇るスポーツクーペセグメントに属し、根強い需要を持つモデルです。

現行モデルは2021年7月に登場した2代目です。この世代では、エンジンが初代の2.0リッターから2.4リッター水平対向4気筒自然吸気へと刷新されました。

徹底した吸排気性能の強化により、最高出力173kW（235PS）、最大トルク250N・mを発生。スムーズな吹け上がりと力強い加速が追求されています。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mm、ホイールベースは2575mmです。

プラットフォームにはスバルグローバルプラットフォームの知見が取り入れられ、初代比でねじり剛性を約50％向上。ルーフやフード、フロントフェンダーにアルミ素材を採用することで、重量増を抑えながらさらなる低重心化が図られました。

今回北米市場で発表された2026年モデルでは、新たに「Series.Yellow（シリーズ.イエロー）」という特別仕様車が登場しました。

エクステリアには、初代「XV（海外名：クロストレック）」などで使用されていた象徴的な「サンライズイエロー」を採用。足元にはマットブラック仕上げの18インチアルミホイールが組み合わされ、グリルやリアデッキのリッドにはブラックバッジが装着されました。

インテリアも特別仕様となっており、ブラックのウルトラスエード張りのシートにイエローのコントラストステッチが施されています。このステッチはステアリングホイールやシフトブーツ、ドアパネルにも採用され、統一感のあるスポーティな空間が演出されました。

機能面では、STIチューニングのHitachi製ダンパーや、ゴールド塗装キャリパーが目を引くBrembo製ブレーキシステムが装備され、シャープなハンドリングと高い制動性能が両立されています。

なお、2026年モデルのラインナップからは「Premium」グレードが廃止されました。これは、昨年の購入者の多くが「Limited」や「tS」といった上位グレードを選択したという市場の嗜好を反映したものです。

トランスミッションは、6速MTまたは6速AT（Limitedのみ）が設定されます。安全面では、MT車を含めた全車に運転支援システム「アイサイト」が標準装備されました。

2026年モデルのBRZの価格は、Limitedの6速MT車が3万5860ドルで日本円では約570万円（2026年4月時点、以下同）から、特別仕様車のSeries.Yellowは3万9360ドルで日本円が約625万円となっています。

米国におけるBRZ発売のアナウンスに国内でもSNSでも様々な声が飛び交い、賑わいをみせています。

SNS上では「スバルと言えばブルーだけどBRZはイエローも良き」など、シリーズイエローを支持する声が多数見受けられました。

ほかにも「後期tSは北米仕様しか存在しない貴重なモデルでかなり楽しい！」など、走りに振ったtSグレードの登場を評価するコメントも寄せられていました。



また、ブレンボ製ブレーキや強化サスペンションなど、tSベースの足回り構成に言及する投稿も見られ、スポーツカーとしての本質を重視した構成として受け止められている様子です。2026年モデルのBRZは、仕様の整理と限定色の導入により、幅広い層から関心を集めるモデルとなっています。