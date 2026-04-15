点呼などの安全運転指導を行う安全運転管理者を配置していなかったとして、警視庁神田署が１５日、電気工事会社「アサカワ電機」（千葉市稲毛区）と同社代表取締役の３０歳代の男を道路交通法違反容疑で東京地検に書類送検したことが捜査関係者への取材でわかった。

同社を巡っては昨年末、勤務中に都内で物損事故を起こした社員が、約８年前に免許証が失効していたことが発覚し、同署は同社の安全管理体制に不備があったとみている。

捜査関係者によると、代表の男は２０２３年９月〜２５年１２月、同社が５台以上の車を使用していたにも関わらず、法令で定められた安全運転管理者を配置していなかった疑いがある。

男は任意の調べに対し、「間違いない」と容疑を認め、「管理者を選任する必要があることを知らなかった」と話したという。同署は、刑事処分の判断を検察に委ねる「相当処分」の意見を付けた。

道交法は、自社の荷物などを運ぶ「白ナンバー」の車を５台以上使用する事業者に対し、管理者を選任するよう義務付けている。管理者は、ドライバーの点呼や酒気帯びの有無、運行計画の作成などを行う。

同社では昨年１２月、業務で会社の乗用車を運転していた３０歳代の男性社員が、東京都千代田区の区道で別の乗用車に衝突する物損事故を起こしていた。男性社員は１７年７月に免許証が失効していたことが発覚し、同署が道交法違反（無免許運転）容疑で現行犯逮捕（処分保留で釈放）した。今年１月に同社を捜索するなどして調べたところ、管理者を配置していなかった疑いが判明したという。