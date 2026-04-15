ビザスク<4490.T>がストップ高の６８８円でカイ気配となっている。１４日の取引終了後に、博報堂ＤＹホールディングス<2433.T>子会社の博報堂と資本・業務提携したと発表しており、これを好感した買いが流入している。



今回の提携により、ビザスクのエキスパートが持つ業界特有の常識や視点と、博報堂が培ってきた意思決定の思考構造化のノウハウ及びＡＩエンジンを組み合わせたＡＩサービス「エキスパートＡＩ」を共同開発する。また、博報堂はビザスク株式４万株（発行済み株数の０．４３％）を取得する。



同時に２７年２月期の連結業績予想を発表し、売上高１０９億７２００万円（前期比１０．０％増）、営業利益１４億円（同４．４％増）、純利益７億５０００万円（同１５．９％減）を見込むとした。国内の事業会社を主な顧客とする国内事業法人事業や国内におけるコンサルティングファームや金融機関などを主な顧客とするコンサル・金融事業で取扱高の順調な拡大を見込む。



なお、２６年２月期決算は、売上高９９億７４００万円（前の期比２．０％増）、営業利益１３億４１００万円（同９．３％増）、純利益８億９１００万円（同８６．９％増）だった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS