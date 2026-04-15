マネフォがＳ高、２６年５月末株主から株主優待制度を導入へ

マネーフォワード<3994.T>が続急伸しストップ高の４５７７円に買われている。１４日の取引終了後に、２６年５月期末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表しており、これを好感した買いが入っている。毎年５月末日及び１１月末日時点で１単元（１００株）以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて「マネーフォワードＭＥ」プレミアムサービスのクーポンなどを提供する。なお、初回の２６年５月末日時点の株主に対しては、５００株以上を保有する株主を対象に継続保有期間に関わらず、国内最大級のお金のリアルイベント「お金のＥＸＰＯ」に関する特典（人気講演の先行申し込みや会場優先入場、株主専用お土産）を提供する。



同時に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算は、売上高１４６億７０００万円（前年同期比２５．３％増）、営業利益１億６８００万円（前年同期５億８０００万円の赤字）、最終利益１８億２８００万円（同１１億１９００万円の赤字）だった。バックオフィス向け業務効率化クラウドソリューション「マネーフォワード クラウド」で引き続き新規ユーザーが順調に増加したほか、６月に実施した価格改定が寄与した。



なお、２６年１１月期通期業績予想は、売上高５３４億～５７５億５０００万円（前期比６.１～１４．３％増）、営業損益２５億円の赤字～５億円の黒字（前期２６億５３００万円の赤字）、最終損益３７億円の赤字～７億円の赤字（同１５億８７００万円の黒字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS