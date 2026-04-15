ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>は利益下方修正の発表を機に３月３０日には年初来安値２８３８円に売られたが、売られすぎとの見方が強い。



Ｖチューバーグループ「にじさんじ」の運営が主な事業で、バラエティー豊かなライバー（ライブ配信者）を多く抱えている点が強み。３月１１日に２６年４月期の単独業績予想について、営業利益を２１０億～２２０億円から１９８億２４００万～２０３億５９００万円（前期比２１．８％～２５．１％増）へ下方修正したが、第３四半期に廃棄予定の棚卸資産に係る商品評価損を計上したことに加えて、第４四半期に会計上の商品評価損を計上する予定であることが要因としている。



一方で、コマースを中心にＶチューバーユニットの周年施策、季節性施策、ライブ関連グッズなどに大型施策による強い需要があるとして、売上高は５２０億～５４０億円から５４７億３０００万～５５６億３０００万円（同２７．６％～２９．７％増）へ上方修正した。今後も、緩やかなファンの拡大やライセンス／タイアップなどによる事業領域の拡大により、トップラインの高成長は可能とみられる。



こうしたトップラインの成長に加えて、同社は複数の収益源を有し、高い限界利益率とキャッシュ創出力を備えた事業構造を維持していることから、今後も利益の高成長継続が期待できる。時価水準は棚卸資産の評価損の影響を過度に考慮した水準とみられ、見直し余地は十分だ。（温羅）



出所：MINKABU PRESS