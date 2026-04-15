夜間の咳を減らすなら「あの場所」を見直して。意識したい生活習慣のポイント

夜間の咳を軽減するためには、薬物療法と並行して寝室の環境を整えることが重要です。アレルゲンや刺激物質を減らし、快適な睡眠環境をつくることで症状の悪化を防ぐことができます。ここでは、寝室環境の見直し方法と、就寝前の生活習慣で意識したいポイントについて詳しく説明します。

監修医師：

松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック）

兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリクリニック」院長。日本外科学会専門医。日本医師会認定産業医。

夜間の咳を引き起こす環境要因と対策

夜間の咳を軽減するためには、寝室の環境を整えることが重要です。アレルゲンや刺激物質を減らし、快適な睡眠環境を作ることで症状の悪化を防ぐことができます。

寝室環境の見直しとアレルゲン対策

寝室は一日の約3分の1を過ごす場所であり、アレルゲンへの曝露時間が長い空間です。まず、布団やマットレス、枕にはダニが繁殖しやすいため、防ダニカバーの使用が推奨されます。週に1回程度、布団を日光で干すか布団乾燥機を使用し、掃除機でダニの死骸やフンを吸い取ることも効果的です。カーテンやカーペットもダニやほこりがたまりやすいため、定期的な洗濯や掃除が必要でしょう。ペットを飼っている場合は、できれば寝室に入れないようにすることが望ましいです。空気清浄機を使用することで、浮遊するアレルゲンや微粒子を減らすことができます。また、室内の湿度にも注意が必要です。湿度が高すぎるとダニやカビが繁殖しやすくなり、低すぎると気道の粘膜が乾燥して刺激に敏感になります。湿度は40～60%程度に保つことが理想的といわれています。

生活習慣の改善と就寝前の注意点

就寝前の生活習慣も夜間症状に影響します。夕食後すぐに横になると胃酸が逆流しやすくなるため、就寝の2～3時間前までには食事を済ませることが推奨されます。刺激の強い食べ物やアルコール、カフェインは気道を刺激したり睡眠の質を下げたりする可能性があるため、夜間は控えめにするとよいでしょう。入浴は就寝の1～2時間前に済ませると、体温の自然な低下とともにスムーズに入眠できます。ただし、熱すぎる湯船は交感神経を刺激して目が覚めてしまうため、ぬるめのお湯でリラックスすることが大切です。寝室の温度も重要で、冷えすぎや暖房の乾燥は気道に負担をかけます。適度な室温を保ち、必要に応じて加湿器を使用するとよいでしょう。また、ストレスや不安も夜間症状を悪化させる要因となるため、就寝前にはリラックスできる時間を持つことが推奨されます。

まとめ

気管支喘息は大人になってから発症することも多く、初期症状は風邪と似ているため見逃されがちです。長引く咳、夜間や早朝の咳き込み、息苦しさ、呼吸時の喘鳴といったサインに気づいたら、早めに呼吸器内科やアレルギー疾患内科を受診しましょう。適切な診断と治療により、症状をコントロールして生活の質を維持することができます。喘息は慢性疾患であり、長期的な管理が必要ですが、吸入ステロイド薬を中心とした治療と生活習慣の改善によって、多くの方が日常生活を快適に送れるようになります。自己判断で治療を中断せず、定期的に医師と相談しながら、自分に合った治療計画を続けていくことが大切です。

参考文献

日本アレルギー学会「喘息予防・管理ガイドライン2021」

厚生労働省「気管支喘息」

日本呼吸器学会「呼吸器の病気 気管支喘息」