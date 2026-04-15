開催：2026.4.15

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 2 - 1 [ジャイアンツ]

MLBの試合が15日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとジャイアンツが対戦した。

レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。

3回裏、7番 スペンサー・スティア 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 1-0 SF

4回裏、4番 サル・スチュワート 9球目を打って右中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 2-0 SF

5回表、1番 ウィリー・アダメス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 CIN 2-1 SF

試合は2対1でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで2勝2敗0S。レッズのパガンにセーブがつき、1勝0敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 10:06:08 更新