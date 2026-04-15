怪我で今季終了。悔しさも「俺を際立たせるための演出」。19歳日本人FWは誓う「来季、ピッチで証明します」
不完全燃焼だったはずだ。
日章学園を卒業後、プロ１年目はイングランド２部のサウサンプトンから、フランス３部のヴァランシエンヌにレンタル移籍。欧州で研鑽を積んでいた高岡伶颯は、怪我のため一足早く今季を終えた。
クラブによれば、３月に実施されたU-19日本代表のウズベキスタン遠征で足を疲労骨折したようだ。
19歳FWは、４月14日に自身のインスタグラムを更新。「Thank you for all the support」「Merci pour tout votre soutien」と、英語とフランス語で感謝を伝え、日本語で以下のように綴る。
「プロとしての初シーズンが終了しました。悔しい終わり方も、俺を際立たせるための演出」
貴重な経験を、必ず次に活かす。「来季、ピッチで証明します」と誓い、「温かい応援ありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像７枚】高岡伶颯の貴重ショット。フランスで研鑽を積む
日章学園を卒業後、プロ１年目はイングランド２部のサウサンプトンから、フランス３部のヴァランシエンヌにレンタル移籍。欧州で研鑽を積んでいた高岡伶颯は、怪我のため一足早く今季を終えた。
クラブによれば、３月に実施されたU-19日本代表のウズベキスタン遠征で足を疲労骨折したようだ。
19歳FWは、４月14日に自身のインスタグラムを更新。「Thank you for all the support」「Merci pour tout votre soutien」と、英語とフランス語で感謝を伝え、日本語で以下のように綴る。
「プロとしての初シーズンが終了しました。悔しい終わり方も、俺を際立たせるための演出」
貴重な経験を、必ず次に活かす。「来季、ピッチで証明します」と誓い、「温かい応援ありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像７枚】高岡伶颯の貴重ショット。フランスで研鑽を積む