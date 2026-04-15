怪我で今季終了。悔しさも「俺を際立たせるための演出」。19歳日本人FWは誓う「来季、ピッチで証明します」

怪我で今季終了。悔しさも「俺を際立たせるための演出」。19歳日本人FWは誓う「来季、ピッチで証明します」