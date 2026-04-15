15日10時現在の日経平均株価は前日比649.41円（1.12％）高の5万8526.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1358、値下がりは193、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を324.63円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が197.11円、東エレク <8035>が29.16円、ベイカレント <6532>が23.47円、レーザーテク <6920>が16.90円と続く。



マイナス寄与度は54.71円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、イビデン <4062>が23.87円、フジクラ <5803>が23.53円、キオクシア <285A>が16.19円、ファナック <6954>が13.07円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、銀行、証券・商品、電気機器と続く。値下がり上位には鉱業、海運、卸売が並んでいる。



※10時0分11秒時点



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