アップルの折りたたみiPhone（仮称「iPhone Ultra」）の予想価格が飛び交っています。

↑折りたたみiPhoneはどんな価格で店頭に並ぶか？（画像提供／appshunter.io／Unsplash）

ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、折りたたみiPhoneの価格は「2000ドル（約32万円※）を超える」とのこと。ただし、これがベースモデルの価格なのか、あるいは一部のモデルの価格なのかは不明です。

※1ドル＝約159円で換算（2026年4月14日現在）

いずれにしても、折りたたみiPhoneはこれまでで最も高価なiPhoneになりそうです。「iPhone 17 Pro Max」の価格設定を参考にしながら、仮に折りたたみiPhoneの開始価格を1999ドルとした場合、2TBのストレージモデルでは2799ドル（約45万円）ほどになるとも考えられます。

折りたたみiPhoneは7.7インチの内部ディスプレイと5.3インチの外部ディスプレイを備え、背面カメラ2つ、前面カメラ1つ、そしてFace IDの代わりにTouch IDが組み込まれた電源ボタンを搭載するとみられています。

かなり高額になりそうな折りたたみiPhoneですが、はたして30万円を支払う人は世界にどれくらいいるのでしょうか？

Source: ブルームバーグ via MacRumors

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