「柄物」ハードル高いなら →“小物”で！【studio CLIP】アクセントになる「おしゃれコーデ」

シンプルコーデにアクセントが欲しいときは、柄物を合わせるのもひとつの手。洋服では派手見えが気になるものの、バッグなら気負わず取り入れやすいかも。そこで今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の柄バッグを使った、大人が無理なく楽しめる「おしゃれコーデ」をご紹介します。

柄バッグでアクセントを付けるナチュラルコーデ

【studio CLIP】「ロングハンドルギャザートートバッグ」\4,400（税込）

フェミニンなベージュワンピースに、ダルメシアン柄バッグを合わせたコーデ。柔らかなトーンの中に、柄バッグがアクセントとして効いています。全体はナチュラルにまとめつつ小物で遊び心をプラスすることで、一気にこなれた印象に。柄の面積が小さいから主張しすぎず、大人も取り入れやすそうです。

モノトーンに抜け感をつくる柄バッグのこなれコーデ

【studio CLIP】「【5ルーム構造】アソートショルダーバッグ」\3,990（税込）

ブラック × グレーの落ち着いたコーデに、ブラウンのアニマル柄バッグをプラス。重くなりがちな配色の中に、抜け感がプラスされています。ショルダー紐を短めにすることで、視線を上げてスタイルアップ効果も演出。柄バッグを一点投入するだけで、シンプルな着こなしがぐっとおしゃれに見えるお手本コーデです。

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Writer：licca.M