お笑いコンビ、ママタルト（大鶴肥満＝34、檜原洋平＝34）が14日深夜放送の千原ジュニア（52）、ケンドーコバヤシ（53）がMCを務める読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。大鶴の移動事情について語った。

大鶴は現在体重195キロ。ジュニアから「移動とかホンマに1席なん？」と素朴な疑問をぶつけられると、「1席ですよ」ときっぱり。飛行機は「エコノミーで席に行って、頑張って“バキスポッ”って入るんですよ」と明かすと、ジュニアから「何かが壊れてるやん」とツッコまれたが、「手すりのところに1回ククって引っかかるんですけど、押し込めばスポンって。スポンって入ったらCAさんから追加のベルトをもらうんですよ。追いベルト。届かないので延長コードみたいなやつを」と説明した。

ランクが上の手すりが上がらず、ボックス型になっているような座席では「そこが狭かったらスポッていかない。この場合は、『離陸するまでは座っててください』って言われるので、右尻だけ入れて、左尻を上げて、野茂の状態で離陸してます」と、元メジャーリーガー野茂英雄氏の代名詞“トルネード投法”のような体勢で離陸していると明かして笑わせた。

新幹線では「（3人座席の）Bは無理ですけど、A、Cがどう思うかだけですね」と話し、ケンコバは「温度だけじゃなく、明らかに酸素も薄そう」と苦笑い。ジュニアからも「映画館で如実に嫌がられたりとか」と聞かれたが、「嫌がられるところには行かなくなりました。新幹線もCを選ぶようにしてます。でも、最近、インバウンドが多いので、外国人は慣れてて全然余裕の顔してる。サモエドみたいな感覚で優しいんですよ」と笑っていた。