TOMORROW X TOGETHERのショーケースを世界一88の国と地域のファンが見守った。13日に、6曲が収録された8枚目ミニアルバム「7TH YEAR」をリリースし、同日午後8時からソウル市内でイベントを行った。

約1時間半行われたショーケースには、事前抽選で選ばれた約3000人のファンが集まった。今回のイベントは入場できなかったファンのため、グローバル・ファンプラットフォームWeverse とHYBE（ハイブ）レーベルズ公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、日本をはじめ、米国、中国など、188カ国と地域のファンが、Weverse Liveで同時視聴した。

韓国メディアのスターニュースは15日「昨年、所属事務所のビッグヒット・ミュージックと再契約した後、初めてリリースするグループアルバムという点で、さらに意義深い場となった。イベントは新作のタイトル曲『Stick With You』で、華やかな幕を開けた。圧倒的なパフォーマンスが曲の切ない感情を最大化し、会場の雰囲気を一気に盛り上げた」と伝えた。