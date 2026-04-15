4月15日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜画像を見る＞5/28運用開始の新しい防災気象情報

今日は雨・・・

今日はしつこく雨が残りそうで、午後もまだ降りそうです。熊本県内は広く雨雲がかかり、特に北部には まとまった雨雲があるため、各地で昼過ぎくらいまで雨が続く見込みです。

阿蘇地方は夕方まで雨が残る所もあるでしょう。県南部は早く止む見通しですが、所々で昼頃まで雨が残りそうです。

今朝の最低気温は熊本市で17.5℃、阿蘇市乙姫で15.2℃など、6月上旬並みとなりました。昨日の日中からほとんど下がっていませんが、雨のため外に出るとひんやりと感じられます。日中も朝からほとんど気温は変わらず、最高気温は熊本市で20℃の予想です。北風が吹くため ひんやりとし、特に夜は冷たく感じられそうです。なお、天草地方には強風注意報が発表されています。

明日は一転して貴重な晴れ！そして暑い！

明日は朝からカラッとした晴れの天気が戻ってきそうです。明日の最高気温は熊本市で27℃、人吉市で28℃の予想で日中は暑く感じられるでしょう。明日の朝の最低気温は熊本市で13℃、阿蘇市で9℃と今朝より下がるため、少しひんやりします。

明子のささやき

来月5月28日の午後1時から、大雨に関する新しい防災気象情報が運用されます。現在の特別警報と警報の間に、新たにレベル4の「危険警報」ができることになります。これが避難するタイミングとなります。これまで分かりにくいという指摘もあった防災に関する情報を、「氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」という4つに分類して、それぞれレベル２からレベル5までの4段階で危険度を伝え避難行動に繋げるための変更です。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。