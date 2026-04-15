WHITE SCORPION、エモーショナルな新曲「7秒のレジスタンス」MV公開
秋元康氏が総合プロデュースを手がける11人組アイドルグループ・WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が15日、8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」を配信リリースするとともに、YouTubeでミュージックビデオ（MV）を公開した。
【写真】「7秒のレジスタンス」MVメンバーソロカット
『理屈じゃない、本能の爆発』をテーマに掲げた同曲は、誰もが抱える数秒の迷いや日常の閉塞感に対し、“自分らしくあるための抵抗（レジスタンス）”を叩きつけるエモーショナルな楽曲。周囲に合わせて「聞きわけのいい自分」を演じていた主人公が、葛藤の末に本当の自分をさらけ出そうとする強い決意を歌う。
ティザー動画では、信号機のカウントダウン、雨の中に佇むメンバー、投げ出された傘といった象徴的なシーンで構成され、ファンの間で考察と期待が広がる中、MVが公開となった。
MV監督の大野敏嗣氏は「タイトルと歌詞にもある“7秒”というキーワードを上手く表現したいと思い、今回のドラマパートを考えました。雨降らしや夜の外ロケという難易度の高い撮影でしたが、メンバーが非常に積極的に取り組んでくれた成果が、映像に素晴らしく現れていると思います。WHITE SCORPIONの新たな『表情』と『表現力』をぜひご覧ください」とコメントしている。
きょう15日には、東京・ららぽーと豊洲でリリースイベントが開催される。
■8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」リリースイベント
4月15日（水）東京・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ
4月26日（日）愛知・プライムツリー赤池 1Fプライムホール
4月30日（木）東京・池袋西口公園野外劇場
5月3日（日）大阪・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク
5月4日（月）福岡・エルガーラ・パサージュ広場
5月6日（水）東京・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ
5月30日（土）東京・池袋西口公園野外劇場
【写真】「7秒のレジスタンス」MVメンバーソロカット
『理屈じゃない、本能の爆発』をテーマに掲げた同曲は、誰もが抱える数秒の迷いや日常の閉塞感に対し、“自分らしくあるための抵抗（レジスタンス）”を叩きつけるエモーショナルな楽曲。周囲に合わせて「聞きわけのいい自分」を演じていた主人公が、葛藤の末に本当の自分をさらけ出そうとする強い決意を歌う。
MV監督の大野敏嗣氏は「タイトルと歌詞にもある“7秒”というキーワードを上手く表現したいと思い、今回のドラマパートを考えました。雨降らしや夜の外ロケという難易度の高い撮影でしたが、メンバーが非常に積極的に取り組んでくれた成果が、映像に素晴らしく現れていると思います。WHITE SCORPIONの新たな『表情』と『表現力』をぜひご覧ください」とコメントしている。
きょう15日には、東京・ららぽーと豊洲でリリースイベントが開催される。
■8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」リリースイベント
4月15日（水）東京・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ
4月26日（日）愛知・プライムツリー赤池 1Fプライムホール
4月30日（木）東京・池袋西口公園野外劇場
5月3日（日）大阪・もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク
5月4日（月）福岡・エルガーラ・パサージュ広場
5月6日（水）東京・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ
5月30日（土）東京・池袋西口公園野外劇場