世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（33＝大橋、32戦全勝27KO）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。今年ラストチャンスで東日本新人王を目指す“幼なじみ”の元Jリーガーボクサーにエールを送った。

尚弥の“幼なじみ”元Jリーガーの山口聖矢（32＝大橋）が13日、東日本新人王1回戦に臨んだ。初回には左ジャブの相打ちで珍しいダブルノックダウン。すぐに立ち上がると再開後には左アッパーで2度目のダウンを奪取。終盤にはスタミナを切らしながらも判定3−0で準々決勝進出を決めた。

山口は、山梨学院高サッカー部時代に全国高校選手権にも出場。J3のSC相模原ではDFとしてプレー。18年の退団後は実家の自動車整備会社で働いていたが、22年1月に尚弥からボクシング転向を勧められ、大橋ジムに入門。23年8月のプロデビュー戦では、初回TKO勝利。3年連続3度目の出場となる東日本新人王出場は今回がラストチャンスとなる。

尚弥は山口の試合をリングサイドで見守りながら“ゲキ”を飛ばしていた。山口のXの投稿を引用した上で、自身のXで尚弥は「幼馴染を30歳でボクシングの世界に連れて来た責任もあるしあまり打たれて欲しくはない…」と吐露した。

「サッカーを辞めて退屈そうにしてたからプロボクシングのリングを一度経験してみたらという程度だったが…俺より現役長くやろうとしてますこの人…ボクシングは面白い。生き様をしっかりと見せてください」とエールを送った。

山口の投稿に記されてた「海賊王に俺はなる」という言葉には「そしていつも思ってたけど、海賊王じゃなくて新人王な」とツッコミを入れて、投稿を締めた。