「鶴ヶ城そばやわっぱ飯」グルメも楽しめる“福島県の温泉地”ランキング！ 2位「いわき湯本温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の便りが各地から届き始め、爽やかな風とともに外歩きや食べ歩きがより一層楽しくなる行楽シーズンがやってきました。湯けむり情緒とともに、地元の特産品や趣向を凝らしたグルメも心ゆくまで楽しめる注目のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「福島県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「いわきは海のイメージが強く、温泉に入りながら海鮮も楽しめそうだからです。観光地としても利用しやすく、周辺で食事を楽しむイメージが持ちやすいです。温泉とグルメの両方を気軽に満喫したい人に向いていそうで、福島の中でも分かりやすい魅力があると思います」（20代女性／東京都）
「いわき湯本温泉へ行きましたが、海鮮がとても充実していました。特にマグロのお刺身や魚の煮付けが美味しかったです」（30代女性／北海道）
「海が近く、海鮮料理が豊富に楽しめる地域で、温泉と一緒に福島のグルメを味わえると思ったから」（50代女性／兵庫県）
▼回答者コメント
「美味しいラーメン屋さんがある」（50代女性／東京都）
「東山温泉は会津若松市に近く、観光とグルメの両方を楽しみやすい立地です。 会津名物のソースカツ丼や馬刺し、こづゆなどの郷土料理が充実しており、『会津らしい食文化』をしっかり味わえる温泉地として人気があります」（20代男性／福井県）
「会津名物、鶴ヶ城そばやわっぱ飯などの山の幸を使った会席料理が楽しめるからです」（20代女性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「福島県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：いわき湯本温泉／52票スパリゾートハワイアンズでも有名な、海に近い温泉地。それだけに、小名浜港から揚がる「常磐もの」と呼ばれる鮮度抜群のメヒカリやカツオなどの魚介類が最大の魅力です。さらに、地元のトマトやフルーツといった農産物も豊富で、リゾート気分を味わいながら、福島が誇る海の幸をダイレクトに楽しめる点が人気を集めました。
▼回答者コメント
「いわきは海のイメージが強く、温泉に入りながら海鮮も楽しめそうだからです。観光地としても利用しやすく、周辺で食事を楽しむイメージが持ちやすいです。温泉とグルメの両方を気軽に満喫したい人に向いていそうで、福島の中でも分かりやすい魅力があると思います」（20代女性／東京都）
「いわき湯本温泉へ行きましたが、海鮮がとても充実していました。特にマグロのお刺身や魚の煮付けが美味しかったです」（30代女性／北海道）
「海が近く、海鮮料理が豊富に楽しめる地域で、温泉と一緒に福島のグルメを味わえると思ったから」（50代女性／兵庫県）
1位：会津東山温泉／64票城下町・会津若松の奥座敷として、竹久夢二や与謝野晶子も愛した歴史ある名湯が1位に。会津の郷土料理は非常に豊かで、わっぱ飯やこづゆ、ニシンの山椒漬け、そして新鮮な馬刺しなどが堪能できます。さらに「地酒の聖地」としても知られ、全国新酒鑑評会で高い評価を得る会津の銘酒と合わせて楽しむ食事はまさに至福。歴史と伝統に裏打ちされた美食が多くの票を集めました。
▼回答者コメント
「美味しいラーメン屋さんがある」（50代女性／東京都）
「東山温泉は会津若松市に近く、観光とグルメの両方を楽しみやすい立地です。 会津名物のソースカツ丼や馬刺し、こづゆなどの郷土料理が充実しており、『会津らしい食文化』をしっかり味わえる温泉地として人気があります」（20代男性／福井県）
「会津名物、鶴ヶ城そばやわっぱ飯などの山の幸を使った会席料理が楽しめるからです」（20代女性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)