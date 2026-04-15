中国中東問題特使がブラジル大統領外交顧問と会談、イラン情勢などについて意見交換

中国政府の翟雋中東問題担当特使は4月14日、北京でブラジル大統領特別顧問（平和・安全保障担当）のイブラヒム氏と会談し、イラン情勢などについて意見を交換しました。

イブラヒム氏は、現在の中東情勢は非常に緊迫しており、衝突の拡大や外部への波及を全力で避けるべきだとし、「ブラジルと中国はイラン情勢などの問題で立場が近く、政治・外交的手段こそが対立を解決する唯一の正しい道だとの認識を共有している。ブラジルは中国と共に、情勢緩和を推進するための外交努力を支持し、国際法を基礎とする国際秩序を共同で擁護していきたい」と述べました。

翟特使は、「中国は現在の中東情勢に高度の関心を寄せており、衝突の当事者が平和をつかみ取る機会をしっかりと把握し、同じ方向に向かって歩み寄り、話し合いと交渉を通じて問題を解決する方法を見いだすべきだと主張している。中国は一貫して客観的かつ公正な立場を堅持し、平和に向けた交渉を積極的に促している」と述べ、ブラジルと緊密に協力し、停戦と政治的解決に向けた国際社会の合意形成を促進し、中東地域が一日も早く平和と安定を回復するために貢献していくと表明しました。

双方はまた、パレスチナやレバノンなど地域のその他の懸案についても意見を交わしました。（提供/CGTN Japanese）