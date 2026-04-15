【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 小さな庭園やフランスのブランデーに共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、日本の伝統的な工芸から、高級なお酒、そして植物の名称まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
は□□わ
□□ゃっく
□□ふぁー
ヒント：小さな箱の中に山水の景色などを再現したミニチュアの庭や、フランス産の有名なブランデー、そして松やスギなどの針葉樹を指す言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こに」を入れると、次のようになります。
はこにわ（箱庭）
こにゃっく（コニャック）
こにふぁー（コニファー）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、風雅な趣味、高級な洋酒、そして園芸用語という幅広いジャンルの言葉が並んでいました。一見するとつながりのない言葉同士を「音」の共通点で結びつける作業は、脳の柔軟性を鍛えるのにぴったりですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の伝統的な工芸から、高級なお酒、そして植物の名称まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ゃっく
□□ふぁー
ヒント：小さな箱の中に山水の景色などを再現したミニチュアの庭や、フランス産の有名なブランデー、そして松やスギなどの針葉樹を指す言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：こに正解は「こに」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こに」を入れると、次のようになります。
はこにわ（箱庭）
こにゃっく（コニャック）
こにふぁー（コニファー）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、風雅な趣味、高級な洋酒、そして園芸用語という幅広いジャンルの言葉が並んでいました。一見するとつながりのない言葉同士を「音」の共通点で結びつける作業は、脳の柔軟性を鍛えるのにぴったりですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)