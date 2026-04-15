「今日の自分の運勢が知りたい！」オラクルカードを引くタイミングはいつがいい？【指導霊さんオラクルカード】

こんなときにカードを引いてみよう

１ 初めて手にとった今！引いてみよう

カードの説明も絵柄も何も見ない状態のまま、まずは一度カードを引いてみてください。もう見ちゃったよ～汗！って人もいるかもしれないけど、それならそれで♡ 今から一緒にやってみましょう。

「この指導霊さんオラクルカードとの出合いは、私にとってどのような意味がありますか？」

こう問いかけながらカード全体をシャッフルして、１枚引きます。

出た絵柄と静かに向き合って、どのような感覚がわいてくるかを感じ取ってみてください。何を感じましたか？

それから、カードの解説を見にいきます。

２ 今日の私、どんな感じ？

朝のテレビ番組で見る星占いのような感覚で、今日一日の運勢をカードを通して指導霊さんに尋ねてみて♪ 何か大切な用事があるときはもちろんですが、なんでもない日にこそ「今日はどんな日でしょうか？」と、気軽に無心で引いてみてください。

そして、引いたカードから得たメッセージを少しだけ意識して毎日を過ごしていきます。というのも、カードはあなたとコミュニケーションを取るためにやってきているので、引けば引くほどあなたの人生とリンクしていくからです。

３ 自分自身の成長に対して、ヒントが欲しい！

学校や仕事、家庭でもなんでも、乗り越えるべき壁が見えてきたり、考えに行き詰まったりしたときにも、是非活用してください。

ただしこの場合は、２のように何も考えずにすべてをカードにゆだねるのではなく、今の自分の現状や意向を素直に指導霊さんに報告して、それに対する助言を求めるように問いかけるのがいいでしょう。

「選択肢ＡとＢとの間で、悩んでいます。わからなくなりました。私にとってＡを選ぶことは、どうでしょうか？」

「私は○○○○○○がいいと思っていますが、どうでしょうか？」

というのはあくまで一例ですが、自分なりの意見を伝えることを意識してみてね！

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。