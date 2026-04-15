１５日の東京株式市場は大きく買いが先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３８７円高の５万８２６５円と続伸。



前日の欧州株市場が全面高に買われたほか、米国株市場でもハイテク株中心に強気相場が続いており、ナスダック総合株価指数は１０連騰を記録、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も２％超の上昇で１０連騰、最高値更新が続いている。これを受け東京市場でもリスク許容度が高まった海外投資家などの買いが全体相場を押し上げる展開に。日経平均は寄り付きにフシ目の５万８０００円台を回復した。原油先物価格の大幅下落も企業業績に対する過度な懸念後退につながり、全体相場に浮揚力を与えている。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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