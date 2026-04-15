15日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比3.3％減の691億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.6％減の525億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> など32銘柄が新高値。日経平均ベア上場投信 <1580> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> など8銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.12％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が4.65％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.51％高、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> が3.90％高、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が3.77％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.69％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.43％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.46％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.44％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.09％安と大幅に下落している。



日経平均株価が633円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金289億4300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均337億900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が70億1100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が43億5200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が31億8200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が30億2700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が23億9600万円の売買代金となっている。



株探ニュース