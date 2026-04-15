決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … オキサイド、ＡＢＥＪＡ、ＪＭＡＣＳ (4月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ -24.03 4/14 本決算 -33.52
<3267> フィルＣ 東Ｓ -17.14 4/14 1Q -81.25
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -16.87 4/14 1Q 赤転
<339A> プログレス 東Ｇ -15.08 4/14 本決算 -9.83
<4015> ペイクラウド 東Ｇ -10.24 4/14 上期 -17.88
<4429> リックソフト 東Ｇ -10.24 4/14 本決算 -43.98
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -9.62 4/14 上期 -25.81
<5026> トリプルアイ 東Ｇ -9.06 4/14 上期 黒転
<277A> グロービング 東Ｇ -8.64 4/14 3Q 61.85
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ -7.95 4/14 3Q 123.63
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ -7.76 4/14 本決算 0.16
<3935> エディア 東Ｓ -6.81 4/14 本決算 29.81
<6543> 日宣 東Ｓ -6.61 4/14 本決算 -52.27
<4439> 東名 東Ｓ -6.27 4/14 上期 -7.52
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ -5.84 4/14 上期 33.22
<6086> シンメンテ 東Ｇ -5.63 4/14 本決算 5.96
<6558> クックビズ 東Ｇ -5.63 4/14 1Q 赤縮
<6224> ＪＲＣ 東Ｇ -5.43 4/14 本決算 0.53
<3967> エルテス 東Ｇ -5.02 4/14 本決算 6.94
<6521> オキサイド 東Ｇ -4.65 4/14 本決算 16.91
<5527> プロパテクノ 東Ｇ -4.64 4/14 1Q -11.31
<2936> ベースフード 東Ｇ -4.52 4/14 本決算 －
<2934> ジェイフロ 東Ｇ -4.33 4/14 3Q 100.57
<5580> プロディ 東Ｇ -4.18 4/14 上期 -66.67
<4317> レイ 東Ｓ -3.96 4/14 本決算 -42.38
<7610> テイツー 東Ｓ -3.45 4/14 本決算 18.08
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ -3.30 4/14 本決算 6.62
<4016> ミット 東Ｓ -3.20 4/14 1Q -32.56
<9250> ＧＲＣＳ 東Ｇ -3.03 4/14 1Q 赤拡
<8254> さいか屋 東Ｓ -2.92 4/14 上期 -69.90
<3826> ＳＩ 東Ｓ -2.55 4/14 本決算 8.96
<5885> ジーデップ 東Ｓ -2.48 4/14 3Q 26.00
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ -2.41 4/14 上期 139.76
<4645> 市進ＨＤ 東Ｓ -2.33 4/14 本決算 0.53
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -2.33 4/14 上期 赤拡
<3077> ホリイフード 東Ｓ -2.23 4/14 1Q －
<7035> アンファク 東Ｓ -2.23 4/14 上期 赤縮
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ -2.16 4/14 上期 赤拡
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -2.09 4/14 上期 505.88
<3991> ウォンテッド 東Ｇ -1.96 4/14 上期 -38.80
<3223> ＳＬＤ 東Ｓ -1.88 4/14 本決算 38.17
<2449> プラップＪ 東Ｓ -1.82 4/14 上期 -15.97
<6150> タケダ機械 東Ｓ -1.49 4/14 3Q -29.80
<6173> アクアライン 東Ｇ -1.43 4/14 本決算 黒転
<2404> 鉄人化ＨＤ 東Ｓ -1.32 4/14 上期 58.64
<7689> コパ 東Ｇ -1.14 4/14 本決算 黒転
<9241> ＦＬネット 東Ｇ -1.05 4/14 上期 黒転
<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 東Ｓ -1.03 4/14 上期 -10.36
<2668> タビオ 東Ｓ -1.02 4/14 本決算 -21.40
<7997> くろ工 東Ｓ -1.01 4/14 1Q 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ -24.03 4/14 本決算 -33.52
<3267> フィルＣ 東Ｓ -17.14 4/14 1Q -81.25
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -16.87 4/14 1Q 赤転
<339A> プログレス 東Ｇ -15.08 4/14 本決算 -9.83
<4015> ペイクラウド 東Ｇ -10.24 4/14 上期 -17.88
<4429> リックソフト 東Ｇ -10.24 4/14 本決算 -43.98
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -9.62 4/14 上期 -25.81
<5026> トリプルアイ 東Ｇ -9.06 4/14 上期 黒転
<277A> グロービング 東Ｇ -8.64 4/14 3Q 61.85
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ -7.95 4/14 3Q 123.63
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ -7.76 4/14 本決算 0.16
<3935> エディア 東Ｓ -6.81 4/14 本決算 29.81
<6543> 日宣 東Ｓ -6.61 4/14 本決算 -52.27
<4439> 東名 東Ｓ -6.27 4/14 上期 -7.52
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ -5.84 4/14 上期 33.22
<6086> シンメンテ 東Ｇ -5.63 4/14 本決算 5.96
<6558> クックビズ 東Ｇ -5.63 4/14 1Q 赤縮
<6224> ＪＲＣ 東Ｇ -5.43 4/14 本決算 0.53
<3967> エルテス 東Ｇ -5.02 4/14 本決算 6.94
<6521> オキサイド 東Ｇ -4.65 4/14 本決算 16.91
<5527> プロパテクノ 東Ｇ -4.64 4/14 1Q -11.31
<2936> ベースフード 東Ｇ -4.52 4/14 本決算 －
<2934> ジェイフロ 東Ｇ -4.33 4/14 3Q 100.57
<5580> プロディ 東Ｇ -4.18 4/14 上期 -66.67
<4317> レイ 東Ｓ -3.96 4/14 本決算 -42.38
<7610> テイツー 東Ｓ -3.45 4/14 本決算 18.08
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ -3.30 4/14 本決算 6.62
<4016> ミット 東Ｓ -3.20 4/14 1Q -32.56
<9250> ＧＲＣＳ 東Ｇ -3.03 4/14 1Q 赤拡
<8254> さいか屋 東Ｓ -2.92 4/14 上期 -69.90
<3826> ＳＩ 東Ｓ -2.55 4/14 本決算 8.96
<5885> ジーデップ 東Ｓ -2.48 4/14 3Q 26.00
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ -2.41 4/14 上期 139.76
<4645> 市進ＨＤ 東Ｓ -2.33 4/14 本決算 0.53
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -2.33 4/14 上期 赤拡
<3077> ホリイフード 東Ｓ -2.23 4/14 1Q －
<7035> アンファク 東Ｓ -2.23 4/14 上期 赤縮
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ -2.16 4/14 上期 赤拡
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -2.09 4/14 上期 505.88
<3991> ウォンテッド 東Ｇ -1.96 4/14 上期 -38.80
<3223> ＳＬＤ 東Ｓ -1.88 4/14 本決算 38.17
<2449> プラップＪ 東Ｓ -1.82 4/14 上期 -15.97
<6150> タケダ機械 東Ｓ -1.49 4/14 3Q -29.80
<6173> アクアライン 東Ｇ -1.43 4/14 本決算 黒転
<2404> 鉄人化ＨＤ 東Ｓ -1.32 4/14 上期 58.64
<7689> コパ 東Ｇ -1.14 4/14 本決算 黒転
<9241> ＦＬネット 東Ｇ -1.05 4/14 上期 黒転
<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 東Ｓ -1.03 4/14 上期 -10.36
<2668> タビオ 東Ｓ -1.02 4/14 本決算 -21.40
<7997> くろ工 東Ｓ -1.01 4/14 1Q 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース