―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5817> ＪＭＡＣＳ 　　東Ｓ 　 -24.03 　　4/14　本決算　　　-33.52
<3267> フィルＣ 　　　東Ｓ 　 -17.14 　　4/14　　　1Q　　　-81.25
<280A> ＴＭＨ 　　　　東Ｇ 　 -16.87 　　4/14　　　1Q　　　　赤転
<339A> プログレス 　　東Ｇ 　 -15.08 　　4/14　本決算　　　 -9.83
<4015> ペイクラウド 　東Ｇ 　 -10.24 　　4/14　　上期　　　-17.88

<4429> リックソフト 　東Ｇ 　 -10.24 　　4/14　本決算　　　-43.98
<7352> ＴＷＯＳＴ 　　東Ｇ　　 -9.62 　　4/14　　上期　　　-25.81
<5026> トリプルアイ 　東Ｇ　　 -9.06 　　4/14　　上期　　　　黒転
<277A> グロービング 　東Ｇ　　 -8.64 　　4/14　　　3Q　　　 61.85
<3021> ＰＣＮＥＴ 　　東Ｓ　　 -7.95 　　4/14　　　3Q　　　123.63

<4270> ＢｅｅＸ 　　　東Ｇ　　 -7.76 　　4/14　本決算　　　　0.16
<3935> エディア 　　　東Ｓ　　 -6.81 　　4/14　本決算　　　 29.81
<6543> 日宣 　　　　　東Ｓ　　 -6.61 　　4/14　本決算　　　-52.27
<4439> 東名 　　　　　東Ｓ　　 -6.27 　　4/14　　上期　　　 -7.52
<5574> ＡＢＥＪＡ 　　東Ｇ　　 -5.84 　　4/14　　上期　　　 33.22

<6086> シンメンテ 　　東Ｇ　　 -5.63 　　4/14　本決算　　　　5.96
<6558> クックビズ 　　東Ｇ　　 -5.63 　　4/14　　　1Q　　　　赤縮
<6224> ＪＲＣ 　　　　東Ｇ　　 -5.43 　　4/14　本決算　　　　0.53
<3967> エルテス 　　　東Ｇ　　 -5.02 　　4/14　本決算　　　　6.94
<6521> オキサイド 　　東Ｇ　　 -4.65 　　4/14　本決算　　　 16.91

<5527> プロパテクノ 　東Ｇ　　 -4.64 　　4/14　　　1Q　　　-11.31
<2936> ベースフード 　東Ｇ　　 -4.52 　　4/14　本決算　　　　　－
<2934> ジェイフロ 　　東Ｇ　　 -4.33 　　4/14　　　3Q　　　100.57
<5580> プロディ 　　　東Ｇ　　 -4.18 　　4/14　　上期　　　-66.67
<4317> レイ 　　　　　東Ｓ　　 -3.96 　　4/14　本決算　　　-42.38

<7610> テイツー 　　　東Ｓ　　 -3.45 　　4/14　本決算　　　 18.08
<3479> ＴＫＰ 　　　　東Ｇ　　 -3.30 　　4/14　本決算　　　　6.62
<4016> ミット 　　　　東Ｓ　　 -3.20 　　4/14　　　1Q　　　-32.56
<9250> ＧＲＣＳ 　　　東Ｇ　　 -3.03 　　4/14　　　1Q　　　　赤拡
<8254> さいか屋 　　　東Ｓ　　 -2.92 　　4/14　　上期　　　-69.90

<3826> ＳＩ 　　　　　東Ｓ　　 -2.55 　　4/14　本決算　　　　8.96
<5885> ジーデップ 　　東Ｓ　　 -2.48 　　4/14　　　3Q　　　 26.00
<7065> ｕｐｒ 　　　　東Ｓ　　 -2.41 　　4/14　　上期　　　139.76
<4645> 市進ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.33 　　4/14　本決算　　　　0.53
<3823> ＷＨＤＣ 　　　東Ｓ　　 -2.33 　　4/14　　上期　　　　赤拡

<3077> ホリイフード 　東Ｓ　　 -2.23 　　4/14　　　1Q　　　　　－
<7035> アンファク 　　東Ｓ　　 -2.23 　　4/14　　上期　　　　赤縮
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 　東Ｓ　　 -2.16 　　4/14　　上期　　　　赤拡
<4412> サイエンスＡ 　東Ｇ　　 -2.09 　　4/14　　上期　　　505.88
<3991> ウォンテッド 　東Ｇ　　 -1.96 　　4/14　　上期　　　-38.80

<3223> ＳＬＤ 　　　　東Ｓ　　 -1.88 　　4/14　本決算　　　 38.17
<2449> プラップＪ 　　東Ｓ　　 -1.82 　　4/14　　上期　　　-15.97
<6150> タケダ機械 　　東Ｓ　　 -1.49 　　4/14　　　3Q　　　-29.80
<6173> アクアライン 　東Ｇ　　 -1.43 　　4/14　本決算　　　　黒転
<2404> 鉄人化ＨＤ 　　東Ｓ　　 -1.32 　　4/14　　上期　　　 58.64

<7689> コパ 　　　　　東Ｇ　　 -1.14 　　4/14　本決算　　　　黒転
<9241> ＦＬネット 　　東Ｇ　　 -1.05 　　4/14　　上期　　　　黒転
<2927> ＡＦＣ－ＨＤ 　東Ｓ　　 -1.03 　　4/14　　上期　　　-10.36
<2668> タビオ 　　　　東Ｓ　　 -1.02 　　4/14　本決算　　　-21.40
<7997> くろ工 　　　　東Ｓ　　 -1.01 　　4/14　　　1Q　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース