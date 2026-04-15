―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<304A> フォルシア 　　東Ｇ 　 +27.22 　　4/14　本決算　　　460.81
<7719> 東京衡機 　　　東Ｓ 　 +21.67 　　4/14　本決算　　　124.20
<325A> テンシャル 　　東Ｇ 　 +21.13 　　4/14　　上期　　　　　－
<3558> ジェイドＧ 　　東Ｇ 　 +16.78 　　4/14　本決算　　　　　－
<1418> インタライフ 　東Ｓ 　 +15.75 　　4/14　本決算　　　　2.94

<205A> ロゴスＨＤ 　　東Ｇ 　 +13.75 　　4/14　　　3Q　　　　黒転
<1407> ウエストＨＤ 　東Ｓ 　 +12.78 　　4/14　　上期　　　-49.37
<523A> セイワＨＤ 　　東Ｇ　　 +9.95 　　4/14　　　3Q　　　 76.58
<7608> ＳＫジャパン 　東Ｓ　　 +9.41 　　4/14　本決算　　　　4.14
<365A> 伊沢タオル 　　東Ｓ　　 +8.96 　　4/14　本決算　　　 -5.58

<4494> バリオ 　　　　東Ｓ　　 +7.99 　　4/14　本決算　　　　　－
<3181> 買取王国 　　　東Ｓ　　 +7.00 　　4/14　本決算　　　 11.72
<6522> アスタリスク 　東Ｇ　　 +6.35 　　4/14　　上期　　　　赤縮
<369A> エータイ 　　　東Ｇ　　 +6.20 　　4/14　　上期　　　　6.05
<1430> １ｓｔコーポ 　東Ｓ　　 +5.34 　　4/14　　　3Q　　　-18.07

<156A> マテリアルＧ 　東Ｇ　　 +5.14 　　4/14　　上期　　　 73.90
<3177> ありがとうＳ 　東Ｓ　　 +4.69 　　4/14　本決算　　　　0.00
<4434> サーバワクス 　東Ｓ　　 +3.34 　　4/14　本決算　　　 82.51
<3045> カワサキ 　　　東Ｓ　　 +3.24 　　4/14　　上期　　　　8.14
<5025> マーキュリー 　東Ｇ　　 +2.92 　　4/14　本決算　　　 57.32

<7351> グッドパッチ 　東Ｇ　　 +2.83 　　4/14　　上期　　　 -1.18
<7603> ジーイエット 　東Ｓ　　 +2.83 　　4/14　本決算　　　　黒転
<5575> グロービー 　　東Ｇ　　 +2.73 　　4/14　　　3Q　　　 -1.23
<402A> アクセルＨＤ 　東Ｇ　　 +2.64 　　4/14　　　3Q　　　　赤拡
<3547> ユニシアＨＤ 　東Ｓ　　 +2.26 　　4/14　　　1Q　　　-49.69

<3892> 岡山製紙 　　　東Ｓ　　 +1.92 　　4/14　　　3Q　　　-14.77
<4198> テンダ 　　　　東Ｓ　　 +1.82 　　4/14　　　3Q　　　-61.05
<6044> 三機サービス 　東Ｓ　　 +1.62 　　4/14　　　3Q　　　111.67
<2338> クオンタムＳ 　東Ｓ　　 +1.57 　　4/14　本決算　　　　　－
<190A> コーディア 　　東Ｇ　　 +1.55 　　4/14　　上期　　　　赤縮

<9252> ラストワンＭ 　東Ｇ　　 +1.38 　　4/14　　上期　　　 64.05
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 　東Ｓ　　 +1.30 　　4/14　本決算　　　 -0.15
<3440> 日創グループ 　東Ｓ　　 +1.13 　　4/14　　上期　　　-32.50
<138A> 光フードＳ 　　東Ｇ　　 +0.84 　　4/14　　　1Q　　　123.68
<245A> ＩＮＧＳ 　　　東Ｇ　　 +0.77 　　4/14　　上期　　　 79.41

<2305> スタ・アリス 　東Ｓ　　 +0.71 　　4/14　本決算　　　 13.43
<274A> ガーデン 　　　東Ｓ　　 +0.70 　　4/14　本決算　　　　5.70
<6182> メタリアル 　　東Ｇ　　 +0.63 　　4/14　本決算　　　 59.34
<7077> ＡＬｉＮＫ 　　東Ｇ　　 +0.61 　　4/14　本決算　　　　黒転
<367A> プリモＧＨＤ 　東Ｓ　　 +0.61 　　4/14　　上期　　　 53.78

<8783> ａｂｃ 　　　　東Ｓ　　 +0.53 　　4/14　　上期　　　　　－
<2722> アイケイＨＤ 　東Ｓ　　 +0.51 　　4/14　　　3Q　　　-48.66
<8904> アバンティア 　東Ｓ　　 +0.48 　　4/14　　上期　　　　黒転
<3987> エコモット 　　東Ｇ　　 +0.39 　　4/14　　上期　　　-79.59
<7807> 幸和製 　　　　東Ｓ　　 +0.24 　　4/14　本決算　　　 10.21

<189A> ＤＭカンパニ 　東Ｇ　　 +0.21 　　4/14　　　3Q　　　　6.06
<2798> Ｙｓテーブル 　東Ｓ　　 +0.20 　　4/14　本決算　　　 40.00
<9979> 大庄 　　　　　東Ｓ　　 +0.09 　　4/14　　上期　　　-21.21
<5243> ノート 　　　　東Ｇ　　 +0.07 　　4/14　　　1Q　　 3750.00
<6199> セラク 　　　　東Ｓ　　 +0.07 　　4/14　　上期　　　-10.88

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース