決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … セイワＨＤ、アクセルＨＤ、ノート (4月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<304A> フォルシア 東Ｇ +27.22 4/14 本決算 460.81
<7719> 東京衡機 東Ｓ +21.67 4/14 本決算 124.20
<325A> テンシャル 東Ｇ +21.13 4/14 上期 －
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +16.78 4/14 本決算 －
<1418> インタライフ 東Ｓ +15.75 4/14 本決算 2.94
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ +13.75 4/14 3Q 黒転
<1407> ウエストＨＤ 東Ｓ +12.78 4/14 上期 -49.37
<523A> セイワＨＤ 東Ｇ +9.95 4/14 3Q 76.58
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +9.41 4/14 本決算 4.14
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ +8.96 4/14 本決算 -5.58
<4494> バリオ 東Ｓ +7.99 4/14 本決算 －
<3181> 買取王国 東Ｓ +7.00 4/14 本決算 11.72
<6522> アスタリスク 東Ｇ +6.35 4/14 上期 赤縮
<369A> エータイ 東Ｇ +6.20 4/14 上期 6.05
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ +5.34 4/14 3Q -18.07
<156A> マテリアルＧ 東Ｇ +5.14 4/14 上期 73.90
<3177> ありがとうＳ 東Ｓ +4.69 4/14 本決算 0.00
<4434> サーバワクス 東Ｓ +3.34 4/14 本決算 82.51
<3045> カワサキ 東Ｓ +3.24 4/14 上期 8.14
<5025> マーキュリー 東Ｇ +2.92 4/14 本決算 57.32
<7351> グッドパッチ 東Ｇ +2.83 4/14 上期 -1.18
<7603> ジーイエット 東Ｓ +2.83 4/14 本決算 黒転
<5575> グロービー 東Ｇ +2.73 4/14 3Q -1.23
<402A> アクセルＨＤ 東Ｇ +2.64 4/14 3Q 赤拡
<3547> ユニシアＨＤ 東Ｓ +2.26 4/14 1Q -49.69
<3892> 岡山製紙 東Ｓ +1.92 4/14 3Q -14.77
<4198> テンダ 東Ｓ +1.82 4/14 3Q -61.05
<6044> 三機サービス 東Ｓ +1.62 4/14 3Q 111.67
<2338> クオンタムＳ 東Ｓ +1.57 4/14 本決算 －
<190A> コーディア 東Ｇ +1.55 4/14 上期 赤縮
<9252> ラストワンＭ 東Ｇ +1.38 4/14 上期 64.05
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 東Ｓ +1.30 4/14 本決算 -0.15
<3440> 日創グループ 東Ｓ +1.13 4/14 上期 -32.50
<138A> 光フードＳ 東Ｇ +0.84 4/14 1Q 123.68
<245A> ＩＮＧＳ 東Ｇ +0.77 4/14 上期 79.41
<2305> スタ・アリス 東Ｓ +0.71 4/14 本決算 13.43
<274A> ガーデン 東Ｓ +0.70 4/14 本決算 5.70
<6182> メタリアル 東Ｇ +0.63 4/14 本決算 59.34
<7077> ＡＬｉＮＫ 東Ｇ +0.61 4/14 本決算 黒転
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +0.61 4/14 上期 53.78
<8783> ａｂｃ 東Ｓ +0.53 4/14 上期 －
<2722> アイケイＨＤ 東Ｓ +0.51 4/14 3Q -48.66
<8904> アバンティア 東Ｓ +0.48 4/14 上期 黒転
<3987> エコモット 東Ｇ +0.39 4/14 上期 -79.59
<7807> 幸和製 東Ｓ +0.24 4/14 本決算 10.21
<189A> ＤＭカンパニ 東Ｇ +0.21 4/14 3Q 6.06
<2798> Ｙｓテーブル 東Ｓ +0.20 4/14 本決算 40.00
<9979> 大庄 東Ｓ +0.09 4/14 上期 -21.21
<5243> ノート 東Ｇ +0.07 4/14 1Q 3750.00
<6199> セラク 東Ｓ +0.07 4/14 上期 -10.88
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<304A> フォルシア 東Ｇ +27.22 4/14 本決算 460.81
<7719> 東京衡機 東Ｓ +21.67 4/14 本決算 124.20
<325A> テンシャル 東Ｇ +21.13 4/14 上期 －
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +16.78 4/14 本決算 －
<1418> インタライフ 東Ｓ +15.75 4/14 本決算 2.94
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ +13.75 4/14 3Q 黒転
<1407> ウエストＨＤ 東Ｓ +12.78 4/14 上期 -49.37
<523A> セイワＨＤ 東Ｇ +9.95 4/14 3Q 76.58
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +9.41 4/14 本決算 4.14
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ +8.96 4/14 本決算 -5.58
<4494> バリオ 東Ｓ +7.99 4/14 本決算 －
<3181> 買取王国 東Ｓ +7.00 4/14 本決算 11.72
<6522> アスタリスク 東Ｇ +6.35 4/14 上期 赤縮
<369A> エータイ 東Ｇ +6.20 4/14 上期 6.05
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ +5.34 4/14 3Q -18.07
<156A> マテリアルＧ 東Ｇ +5.14 4/14 上期 73.90
<3177> ありがとうＳ 東Ｓ +4.69 4/14 本決算 0.00
<4434> サーバワクス 東Ｓ +3.34 4/14 本決算 82.51
<3045> カワサキ 東Ｓ +3.24 4/14 上期 8.14
<5025> マーキュリー 東Ｇ +2.92 4/14 本決算 57.32
<7351> グッドパッチ 東Ｇ +2.83 4/14 上期 -1.18
<7603> ジーイエット 東Ｓ +2.83 4/14 本決算 黒転
<5575> グロービー 東Ｇ +2.73 4/14 3Q -1.23
<402A> アクセルＨＤ 東Ｇ +2.64 4/14 3Q 赤拡
<3547> ユニシアＨＤ 東Ｓ +2.26 4/14 1Q -49.69
<3892> 岡山製紙 東Ｓ +1.92 4/14 3Q -14.77
<4198> テンダ 東Ｓ +1.82 4/14 3Q -61.05
<6044> 三機サービス 東Ｓ +1.62 4/14 3Q 111.67
<2338> クオンタムＳ 東Ｓ +1.57 4/14 本決算 －
<190A> コーディア 東Ｇ +1.55 4/14 上期 赤縮
<9252> ラストワンＭ 東Ｇ +1.38 4/14 上期 64.05
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 東Ｓ +1.30 4/14 本決算 -0.15
<3440> 日創グループ 東Ｓ +1.13 4/14 上期 -32.50
<138A> 光フードＳ 東Ｇ +0.84 4/14 1Q 123.68
<245A> ＩＮＧＳ 東Ｇ +0.77 4/14 上期 79.41
<2305> スタ・アリス 東Ｓ +0.71 4/14 本決算 13.43
<274A> ガーデン 東Ｓ +0.70 4/14 本決算 5.70
<6182> メタリアル 東Ｇ +0.63 4/14 本決算 59.34
<7077> ＡＬｉＮＫ 東Ｇ +0.61 4/14 本決算 黒転
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +0.61 4/14 上期 53.78
<8783> ａｂｃ 東Ｓ +0.53 4/14 上期 －
<2722> アイケイＨＤ 東Ｓ +0.51 4/14 3Q -48.66
<8904> アバンティア 東Ｓ +0.48 4/14 上期 黒転
<3987> エコモット 東Ｇ +0.39 4/14 上期 -79.59
<7807> 幸和製 東Ｓ +0.24 4/14 本決算 10.21
<189A> ＤＭカンパニ 東Ｇ +0.21 4/14 3Q 6.06
<2798> Ｙｓテーブル 東Ｓ +0.20 4/14 本決算 40.00
<9979> 大庄 東Ｓ +0.09 4/14 上期 -21.21
<5243> ノート 東Ｇ +0.07 4/14 1Q 3750.00
<6199> セラク 東Ｓ +0.07 4/14 上期 -10.88
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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