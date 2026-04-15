―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.6　ディップ <2379>
　26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9602> 東宝 　　　　　東Ｐ　　 -8.60 　　4/14　本決算　　　 -4.48
<6058> ベクトル 　　　東Ｐ　　 -8.38 　　4/14　本決算　　　　7.17
<3198> ＳＦＰ 　　　　東Ｐ　　 -8.04 　　4/14　本決算　　　　　－
<3387> クリレスＨＤ 　東Ｐ　　 -7.19 　　4/14　本決算　　　　1.77
<2935> ピックルス 　　東Ｐ　　 -6.78 　　4/14　本決算　　　-13.41

<2379> ディップ 　　　東Ｐ　　 -6.62 　　4/14　本決算　　　-17.69
<2168> パソナＧ 　　　東Ｐ　　 -5.74 　　4/14　　　3Q　　　　赤縮
<8011> 三陽商 　　　　東Ｐ　　 -4.98 　　4/14　本決算　　　 39.28
<9716> 乃村工芸社 　　東Ｐ　　 -4.85 　　4/14　本決算　　　　4.50
<8237> 松屋 　　　　　東Ｐ　　 -4.65 　　4/14　本決算　　　-50.00

<3050> ＤＣＭ 　　　　東Ｐ　　 -4.47 　　4/14　本決算　　　　0.83
<9601> 松竹 　　　　　東Ｐ　　 -4.11 　　4/14　本決算　　　-44.84
<7388> ＦＰパートナ 　東Ｐ　　 -4.09 　　4/14　　　1Q　　　-50.68
<3086> Ｊフロント 　　東Ｐ　　 -3.90 　　4/14　本決算　　　 -5.65
<3139> ラクトＪ 　　　東Ｐ　　 -3.54 　　4/14　　　1Q　　　-28.79

<2292> ＳＦＯＯＤＳ 　東Ｐ　　 -3.41 　　4/14　本決算　　　 -6.19
<3087> ドトル日レス 　東Ｐ　　 -2.49 　　4/14　本決算　　　　6.19
<8273> イズミ 　　　　東Ｐ　　 -1.79 　　4/14　本決算　　　　3.80
<4433> ヒトコムＨＤ 　東Ｐ　　 -1.63 　　4/14　　上期　　　-47.22
<7520> エコス 　　　　東Ｐ　　 -0.46 　　4/14　本決算　　　 -6.64

<8233> 高島屋 　　　　東Ｐ　　 -0.31 　　4/14　本決算　　　　0.21

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース