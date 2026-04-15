決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 東宝、高島屋、Ｊフロント (4月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 ディップ <2379>
26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9602> 東宝 東Ｐ -8.60 4/14 本決算 -4.48
<6058> ベクトル 東Ｐ -8.38 4/14 本決算 7.17
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -8.04 4/14 本決算 －
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -7.19 4/14 本決算 1.77
<2935> ピックルス 東Ｐ -6.78 4/14 本決算 -13.41
<2379> ディップ 東Ｐ -6.62 4/14 本決算 -17.69
<2168> パソナＧ 東Ｐ -5.74 4/14 3Q 赤縮
<8011> 三陽商 東Ｐ -4.98 4/14 本決算 39.28
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -4.85 4/14 本決算 4.50
<8237> 松屋 東Ｐ -4.65 4/14 本決算 -50.00
<3050> ＤＣＭ 東Ｐ -4.47 4/14 本決算 0.83
<9601> 松竹 東Ｐ -4.11 4/14 本決算 -44.84
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ -4.09 4/14 1Q -50.68
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -3.90 4/14 本決算 -5.65
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -3.54 4/14 1Q -28.79
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -3.41 4/14 本決算 -6.19
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -2.49 4/14 本決算 6.19
<8273> イズミ 東Ｐ -1.79 4/14 本決算 3.80
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -1.63 4/14 上期 -47.22
<7520> エコス 東Ｐ -0.46 4/14 本決算 -6.64
<8233> 高島屋 東Ｐ -0.31 4/14 本決算 0.21
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 ディップ <2379>
26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9602> 東宝 東Ｐ -8.60 4/14 本決算 -4.48
<6058> ベクトル 東Ｐ -8.38 4/14 本決算 7.17
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -8.04 4/14 本決算 －
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -7.19 4/14 本決算 1.77
<2935> ピックルス 東Ｐ -6.78 4/14 本決算 -13.41
<2379> ディップ 東Ｐ -6.62 4/14 本決算 -17.69
<2168> パソナＧ 東Ｐ -5.74 4/14 3Q 赤縮
<8011> 三陽商 東Ｐ -4.98 4/14 本決算 39.28
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -4.85 4/14 本決算 4.50
<8237> 松屋 東Ｐ -4.65 4/14 本決算 -50.00
<3050> ＤＣＭ 東Ｐ -4.47 4/14 本決算 0.83
<9601> 松竹 東Ｐ -4.11 4/14 本決算 -44.84
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ -4.09 4/14 1Q -50.68
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -3.90 4/14 本決算 -5.65
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -3.54 4/14 1Q -28.79
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -3.41 4/14 本決算 -6.19
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -2.49 4/14 本決算 6.19
<8273> イズミ 東Ｐ -1.79 4/14 本決算 3.80
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -1.63 4/14 上期 -47.22
<7520> エコス 東Ｐ -0.46 4/14 本決算 -6.64
<8233> 高島屋 東Ｐ -0.31 4/14 本決算 0.21
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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