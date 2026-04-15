―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　ベイカレント <6532>
　26年2月期の連結最終利益は前の期比23.0％増の378億円になり、27年2月期も前期比27.1％増の481億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3994> マネフォ 　　　東Ｐ 　 +27.14 　　4/14　　　1Q　　　　赤縮
<6532> ベイカレント 　東Ｐ 　 +21.25 　　4/14　本決算　　　 27.28
<3915> テラスカイ 　　東Ｐ 　 +12.23 　　4/14　本決算　　　 52.17
<4413> ボードルア 　　東Ｐ 　 +11.28 　　4/14　本決算　　　 30.02
<7730> マニー 　　　　東Ｐ　　 +8.22 　　4/14　　上期　　　 31.38

<3697> ＳＨＩＦＴ 　　東Ｐ　　 +6.64 　　4/14　　上期　　　-16.00
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 　東Ｐ　　 +4.48 　　4/14　　　3Q　　　-10.49
<9381> エーアイテイ 　東Ｐ　　 +3.92 　　4/14　本決算　　　　5.98
<1887> 日本国土開発 　東Ｐ　　 +3.36 　　4/14　　　3Q　　　204.96
<9842> アークランズ 　東Ｐ　　 +2.85 　　4/14　本決算　　　 19.18

<2471> エスプール 　　東Ｐ　　 +2.33 　　4/14　　　1Q　　　　赤転
<6572> オープンＧ 　　東Ｐ　　 +1.79 　　4/14　本決算　　　 13.80
<2930> 北の達人 　　　東Ｐ　　 +1.63 　　4/14　本決算　　　　4.15
<3548> バロック 　　　東Ｐ　　 +1.06 　　4/14　本決算　　　239.95
<2337> いちご 　　　　東Ｐ　　 +0.81 　　4/14　本決算　　　-12.84

<7818> トランザク 　　東Ｐ　　 +0.45 　　4/14　　上期　　　 11.34
<9837> モリト 　　　　東Ｐ　　 +0.36 　　4/14　　　1Q　　　 51.81
<2882> イートアンド 　東Ｐ　　 +0.05 　　4/14　本決算　　　　0.82

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース