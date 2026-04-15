―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.2 ベイカレント <6532>

26年2月期の連結最終利益は前の期比23.0％増の378億円になり、27年2月期も前期比27.1％増の481億円に伸びを見込み、12期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3994> マネフォ 東Ｐ +27.14 4/14 1Q 赤縮

<6532> ベイカレント 東Ｐ +21.25 4/14 本決算 27.28

<3915> テラスカイ 東Ｐ +12.23 4/14 本決算 52.17

<4413> ボードルア 東Ｐ +11.28 4/14 本決算 30.02

<7730> マニー 東Ｐ +8.22 4/14 上期 31.38



<3697> ＳＨＩＦＴ 東Ｐ +6.64 4/14 上期 -16.00

<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ +4.48 4/14 3Q -10.49

<9381> エーアイテイ 東Ｐ +3.92 4/14 本決算 5.98

<1887> 日本国土開発 東Ｐ +3.36 4/14 3Q 204.96

<9842> アークランズ 東Ｐ +2.85 4/14 本決算 19.18



<2471> エスプール 東Ｐ +2.33 4/14 1Q 赤転

<6572> オープンＧ 東Ｐ +1.79 4/14 本決算 13.80

<2930> 北の達人 東Ｐ +1.63 4/14 本決算 4.15

<3548> バロック 東Ｐ +1.06 4/14 本決算 239.95

<2337> いちご 東Ｐ +0.81 4/14 本決算 -12.84



<7818> トランザク 東Ｐ +0.45 4/14 上期 11.34

<9837> モリト 東Ｐ +0.36 4/14 1Q 51.81

<2882> イートアンド 東Ｐ +0.05 4/14 本決算 0.82



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース