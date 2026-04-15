モデルの西山茉希（40）が15日、NHK「あさイチ」（月から金曜前8・15）にゲスト出演し、離婚について語った。番組では、女性の人生を見つめる新企画「わたしを生きる」がこの日にスタート。初回のテーマは「離婚後の暮らし」で、7年前に離婚している西山は、離婚して大変だったことについて「育児を1人で引き受けること」と明かした。

そして、当時について「屋根の下にいる大人の頭数が1人になるっていうのは、その頃、5歳、3歳と子供がまだ小さかったので、ちょっと行ってくるねとか、あれだけ買いに外に出たいとかという行動ひとつが、まとめて動かないととか、ママチャリに2人とも乗っけて運ばないととか、頼れる存在だったり、誰か1人でも人間がいてくれるというのは、ありがたいことなんだなっていうのを感じることはありましたね」と振り返った。

一方、離婚してよかったことは、「家事が減った」と言い、「シンプルに人数が減ったので、大人のお洋服の量だったり、お料理も食べるタイミングも食べるものも違ったから、（1日に）5、6回作っていたんですね、おうちで。作りたい自分もいましたし、そこが減った。洗い物にしろ。（家事が減り）時間のスペースができたなっていうのはありました」と話した。

西山は2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、16年4月に次女を出産。19年に離婚した。現在、シングルマザーとして中学生と小学生の子育てに奮闘している。