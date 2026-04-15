虻川美穂子、“51歳の現実”体型公開に反響「腹回りに親近感がわきます」
お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子（51）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。動画で公開されたエクササイズの様子に、反響が寄せられている。
【写真】これが“51歳の現実”…虻川美穂子、エクササイズ動画で“体型”披露
虻川は、ボディラインがあらわれたタイトなトレーニングウエアでエクササイズする様子を公開。「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！がんばるんば、ふんばるんば」というコメントとともに、51歳のリアルな体型を披露しながらエクササイズに励む姿を公開。「#ダイエット」「#北陽チャンネル よろピコ」とハッシュタグを添え、たびたびダイエットの様子を公開している北陽のYouTubeチャンネルをアピールした。
この投稿に「ファイト 応援します」「あぶちゃん 可愛い過ぎる 大好きです オモロ過ぎる」「腹回りに親近感がわきます」「私も、53歳頑張ります」などのコメントが寄せられている。
【写真】これが“51歳の現実”…虻川美穂子、エクササイズ動画で“体型”披露
虻川は、ボディラインがあらわれたタイトなトレーニングウエアでエクササイズする様子を公開。「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！がんばるんば、ふんばるんば」というコメントとともに、51歳のリアルな体型を披露しながらエクササイズに励む姿を公開。「#ダイエット」「#北陽チャンネル よろピコ」とハッシュタグを添え、たびたびダイエットの様子を公開している北陽のYouTubeチャンネルをアピールした。
この投稿に「ファイト 応援します」「あぶちゃん 可愛い過ぎる 大好きです オモロ過ぎる」「腹回りに親近感がわきます」「私も、53歳頑張ります」などのコメントが寄せられている。